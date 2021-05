Oddział ZUS w Sosnowcu wspólnie z Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości organizuje bezpłatne szkolenie dla małych firm. Odbędzie się w czwartek 20 maja, w godz. od 10.00 do 11.30.

Podczas spotkania eksperci ZUS wyjaśnią zasady wsparcia dla rozpoczynających własny biznes, jak również na jakie ulgi mogą liczyć przedsiębiorstwa funkcjonujące już od pewnego czasu na rynku.

- Nie trzeba zapisywać się na szkolenie. Wystarczy 20 maja o godz. 10 wejść na facebooka Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, by wysłuchać porad specjalistów ZUS. To wygodna forma transmisji live, bo można w niej uczestniczyć korzystając z telefonu z dostępem do internetu. Takie rozwiązanie daje nam sposobność do szkolenia także wtedy, gdy jesteśmy w trasie, przemieszczamy się z jednego miejsca do drugiego, podczas spaceru. Dzięki temu, że możemy skorzystać z facebooka na telefonie, nie trzeba być obecnym przed komputerem, by skorzystać z bezpłatnego szkolenia sosnowieckiego ZUS - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.