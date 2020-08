Autostrada - jak zachować się w przypadku kolizji, awarii lub wypadku?

Autostrady i drogi ekspresowe to te, na których możemy jeździć najszybciej, czyli z maksymalną prędkością 140 km/h. Jeśli więc na tej kategorii dróg pojawia się unieruchomiony pojazd, sytuacja robi się niebezpieczna dla wszystkich. Od początku lata na śląskich autostradach zginęły trzy osoby, które zostały potrącone przez nadjeżdżający samochód, gdy zatrzymały się na drodze z powodu awarii swojego pojazdu lub udziału w zdarzeniu drogowym...

Musimy zdawać sobie sprawę, że pojazdy na autostradzie mogą jechać z prędkością nawet 140 km/h. To oznacza, że pokonują prawie 40 metrów na sekundę, a długość drogi hamowania pojazdu przy tej prędkości, aż do jego zatrzymania przy dobrych warunkach drogowych, wynosi ponad 150 metrów. Natomiast na mokrej nawierzchni, droga ta może być nawet dwukrotnie dłuższa! Gdy jadąc taką drogą napotkamy utrudnienia np. kolizję czy wypadek, istnieje duże ryzyko, że sami możemy stać się uczestnikami zdarzenia drogowego. Tego typu sytuacje stanowią spore zagrożenie, a nierozważne zachowanie uczestników zdarzenia może być tragiczne w skutkach. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie zasad odpowiedniego zabezpieczenia miejsca, w którym doszło do niebezpiecznej sytuacji.

Od początku lata na śląskim odcinku autostrady A1 zginęły trzy osoby, które zatrzymały się na skutek awarii swojego pojazdu lub brały udział w zdarzeniu drogowym i potrącone zostały przez nadjeżdżający samochód.

Dlatego dziś w załączonym materiale filmowym przypominamy, jak należy się zachować w przypadku zatrzymania pojazdu, który uległ awarii, kolizji czy wypadkowi, a którego jesteśmy kierującymi lub pasażerami. Co ważne, kodeks drogowy traktuje osobę, która znajduje się na drodze poza pojazdem, jako pieszego.

Podstawowe zasady zachowania na autostradzie w razie awarii lub udziału w zdarzeniu drogowym.

1. Zjedź, jeśli to tylko możliwe, na pas awaryjny.

2. Włącz światła awaryjne (ewentualnie mijania- jeśli pojazd nie jest w nie wyposażony).

3. Przed wyjściem z pojazdu upewnij się w lusterkach, że możesz z niego bezpiecznie wyjść.

4. Nałóż kamizelkę odblaskową i umieść trójkąt odblaskowy (ostrzegawczy) w odległości 100 m za pojazdem, odpowiednio do miejsca jego unieruchomienia.

5. Zejdź z jezdni i na poboczu, najlepiej za barierkami oczekuj na pomoc; ogranicz do niezbędnego minimum czynności przy unieruchomionym pojeździe.