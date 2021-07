"Akcja-ilustracja" - warsztaty ilustratorskie z Pawłem Mildnerem

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu - organizator wakacyjnego projektu „Akcja-ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką” - serdecznie zaprasza w czwartek 15 lipca 2021 o godz. 11.30 do udziału w wyjątkowych warsztatach ilustratorskich dla dzieci (w wieku 6-10 lat). Gościem Biblioteki Młodzieżowej przy ul. Parkowej 1A będzie Paweł Mildner - ilustrator, autor książki „Lody we wszystkich smakach”, która stanie się podstawą warsztatów. Wstęp wolny - obowiązują zapisy.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (do pobrania ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl) należy przesłać na adres promocja@biblioteka.sosnowiec.pl lub dostarczyć osobiście do Działu Instruktażu i Promocji w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11, poziom II). Ilość miejsc ograniczona.

Paweł Mildner

Paweł Mildner - ilustrator, autor książek i projektant graficzny z Wrocławia. Zajmuje się przede wszystkim publikacjami, plakatami i identyfikacjami wizualnymi wydarzeń. Lista klientów obejmuje m.in. Anorak Magazine, Bloomberg Businessweek, Wydawnictwo Dwie Siostry, Museum of Architecture in Wrocław, The New York Times, Operę Wrocławską, Pepe Jeans, Przekrój, Sapporo International Art Festival, Sąźddeutsche Zeitung Magazin, WWF.

Publikacje:

Ciekawe, co myśli o tym królowa /2013/

Ptakty /2014/

Lody we wszystkich smakach /2020/

Pim i Po. Ćwiczenia matematyczne dla czterolatków /2021/

Akcja-ilustracja

Szczegółowy program „Akcji-ilustracji, czyli kreatywnego lata z biblioteką” można znaleźć na www.biblioteka.sosnowiec.pl

Honorowym patronatem letnią akcję objął Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński.

Partnerami akcji są: Fundacja „Arka” im. Józefa Wilkonia, Księgarnia Bookszpan Sosnowiec, Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej, Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Wydawnictwo Literatura, Wydawnictwo Dwie Siostry, Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu.

Patronat medialny: TVS, Wyborcza.pl, Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”, Kurier Miejski, Twoje Zagłębie, Sosnowiecki.pl, Coigdzie.pl, Nakanapie.pl, MiastoDzieci.pl, Sosnowiec.pl.

Część nagród fundują: Wydawnictwo Literatura, Wydawnictwo Kultura Gniewu, Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”, Wydawnictwo Media Rodzina.

