148 tys. papierosów i alkohol bez akcyzy. Zatrzymanie nielegalnego towaru w Sosnowcu

Sosnowieccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali 48-letniego mieszkańca Sosnowca. Zabezpieczyli od niego prawie 148 000 sztuk papierosów oraz alkohol bez polskich znaków akcyzy.

Zatrzymanie mieszkańca Sosnowca

To kolejny już raz, gdy sosnowieccy policjanci przejmują nielegalne wyroby akcyzowe. Tym razem śledczy zdobyli informację, że jeden z mieszkańców dzielnicy Pogoń handluje papierosami i alkoholem bez polskich znaków akcyzy. Kiedy weszli do należącego do niego kiosku, okazało się, że, znajdują się tam papierosy, które nie miały banderol świadczących o ich legalnym pochodzeniu. W wyniku dalszych czynności zabezpieczono od niego jeszcze znacznie większą ilość papierosów, a także alkohol bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.