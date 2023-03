Sosnowiec: Policjanci odzyskali skradzione pompy insulinowe i zatrzymali sprawców!

Kryminalni zatrzymali trzech mieszkańców Sosnowca, którzy włamali się do samochodu i ukradli dwie pompy insulinowe, które miały trafić do pobliskiego szpitala. Policjanci szybko odzyskali skradzione przedmioty, a zatrzymani usłyszeli już zarzuty za kradzież z włamaniem.

Skradziony pompy wróciły do właścicieli

Kilka dni temu w sosnowieckiej komendzie zgłoszono włamanie do samochodu jednego z kurierów, który tego dnia miał doręczyć paczki zawierające sprzęt medyczny. Jak się okazało, sprawcy z wnętrza pojazdu ukradli dwie pompy insulinowe o łącznej wartości prawie 19000 złotych, które miały trafić do tutejszego szpitala. Sprawą zajęli się od razu sosnowieccy kryminalni, którzy szybko ustalili tożsamość osób odpowiedzialnych za to zdarzenie, a co najważniejsze, odzyskali skradziony sprzęt medyczny, dzięki czemu będzie mógł trafić zgodnie ze swoim przeznaczeniem do szpitala.

W wyniku ustaleń zatrzymano łącznie czterech mieszkańców naszego miasta, z czego trzech z nich usłyszało zarzut popełnienia kradzieży z włamaniem. Czwartemu mężczyźnie zarzucono paserstwo. Dodatkowo okazało się, że wobec jednego ze sprawców tutejszy Sąd orzekł karę pozbawienia wolności. 44-latek trafił już do Aresztu.