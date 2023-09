Nazywam się Alicja Jarosz i jestem wykwalifikowanym dietetykiem. Ukończyłam studia z dietetyki na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, zdobywając tytuł magistra. Moja pasja do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej skłoniła mnie do ciągłego pogłębiania wiedzy poprzez liczne szkolenia i kursy.



Dzięki mojej edukacji oraz praktycznemu doświadczeniu, posiadam zdolności do właściwego i bezpiecznego opiekuńczo-dietetycznego podejścia do każdego z moich klientów. Kreuję dla nich spersonalizowane plany żywieniowe, uwzględniając ich osobiste preferencje, takie jak dieta wegańska, wegetariańska czy tradycyjna. Bez względu na ich potrzeby, dążę do spełnienia oczekiwań, dostarczając niepowtarzalne propozycje żywieniowe.



Dodatkowo, posiadam certyfikaty trenera personalnego i instruktora fitness, dzięki czemu mogę nie tylko doradzać w kwestiach związanych z odżywianiem, ale także wspomagać w sferze aktywności fizycznej i treningu.



Choć osobiście wyznaję zasady diety wegańskiej, to moje podejście jest otwarte na różne strategie żywieniowe. Priorytetem jest dla mnie szacunek i zrozumienie osobistych wyborów moich klientów, dlatego pomagam im rozwiązywać wyzwania żywieniowe w harmonii z ich unikalnymi oczekiwaniami.



Jeśli chciałbyś zobaczyć efekty zmian w nawykach żywieniowych moich dotychczasowych klientów, zapraszam serdecznie na moją stronę internetową https://alicjajarosz.pl/