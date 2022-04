Partnerstwo miast, jako forma współpracy międzynarodowej, pojawiło się w Europie Zachodniej pod koniec lat 40. XX w. Pierwsza taka umowa została podpisana w 1947 r. pomiędzy miastami Ludwigshafen (Niemcy) i Montbeliard (Francja). Obecnie umowy partnerskie obejmują w Europie różne formy kontaktów gospodarczych, kulturalnych, sportowo-turystycznych i informacyjnych. Swoich partnerów zagranicznych posiada również Sosnowiec. Należą do nich:

Wspólnota Miejska Casablanca Marif jest jedną z dzielnic największego miasta Maroka, znajdującą się nad Oceanem Atlantyckim. Bogata historia miasta rozpoczyna się w VII wieku kiedy to na terenach obecnej Casablanki osiedliły się berberyjskie plemiona. Swoją obecną nazwę zawdzięcza Portugalczykom, którzy wybudowali tu fortece w XV wieku. W czasach II wojny światowej w Casablance odbyła się jedna z konferencji aliantów. Obecnie miasto jest przemysłową stolicą Maroka oraz największym portem tego kraju. Miasto założyli Berberowie, jednak rozwój Casablanki przypada na XVIII wiek i panowanie Sułtana Sid Mohammeda Ben Abdellah?a, który zbudował w mieście fortecę wojskową. W XIX wieku Casablanca stała się miastem handlowców i rzemieślników. W 1912 roku powstał tam pierwszy nowoczesny port w Maroku co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju gospodarczego i uczyniło Casablancę gospodarczą stolicą Królestwa. Od 14 do 24 stycznia 1943 roku trwały w Casablance obrady Aliantów, które zmieniły oblicze świata.

Komrom to 20-tysięczna miejscowość uzdrowiskowa znana ze swoich kąpielisk termalnych, położona nad Dunajem w północnych Węgrzech. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1037 roku, kiedy to zostało założone przez Świętego Stefana pod nazwą Camarin jako stolica powiatu - prawa miejskie uzyskało z rąk króla Beli IV. W 1222 roku Zakon Benedyktyński wybudował klasztor znany jako Monasterium de Koppan. Miasto spełniało rolę zamku granicznego Królestwa Węgierskiego i straży przedniej dla Wiednia w czasie walk z Turkami. Będąc drugim, co do gęstości zaludnienia miastem w Królestwie Komrom uzyskało prawa wolnego miasta z rąk Marii Teresy. W czasie wojen napoleońskich wybudowano fortyfikacje po obu stronach Dunaju, które uległy jednak znacznym zniszczeniom w czasie I Wojny Światowej. Początek XIX wieku oznaczał nową złotą erę w historii miasta. Stacjonujące tu wojska przyczyniły się do ożywienia życia w mieście, wybudowano także pierwszą szkołę w 1830 roku. Pojawienie się parowców oznaczało koniec tradycyjnego transportu. Mimo, że znajdująca się w mieście forteca miała znaczenie strategiczne, nie istniały warunki do rozwoju przemysłu ciężkiego - Komarom stało się centrum handlowym i usługowym. Nowy okres rozwoju przyszedł wraz z budową mostu Elżbiety, fabryk, młyna parowego i fabryki butelkującej wodę mineralną. Traktat w Trianon w 1920 roku podzielił miasto na dwie części: węgierską i słowacką, które połączyły się ponownie w jedno miasto dzięki "Arbritrażowi Wiedeńskiemu" w 1938 roku. W czasie II Wojny Światowej prawie 2 000 osób straciło życie, naloty bombowe zniszczyły większą część miasta, a wycofujące się wojska - infrastrukturę drogową i przemysłową, wysadzając za sobą mosty. Obecnie miasto jest centrum regionu (stolicą powiatu w nowym systemie administracyjnym) utrzymującym silny związek z częścią słowacką dzięki wspólnej historii, bliskiemu położeniu geograficznemu i więziom międzyludzkim.

Ważnymi instytucjami kultury w tym węgierskim mieście są: muzeum Klapka Gyorgy - organizujące stałe i czasowe wystawy historyczne, archeologiczne i etnograficzne, oraz biblioteka miejska Jokai Mor - organizująca liczne wydarzenia kulturalne i prezentacje. Wśród corocznych wydarzeń kulturalnych można wymienić: Dni Komrom, Święto Szony, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej i jesienne dożynki "Autumnus Brigetionensis" wraz z przedstawieniami teatralnymi i jarmarkiem. Wśród znajdujących się tu zabytków na szczególną uwagę zasługują: twierdza Igmandi wybudowana w latach 1871-77 oraz twierdza Monostori wybudowana w latach 1850-71. Jest to największa budowla obronna w Europie Środkowej, a jej zadaniem była obrona Wiednia oraz brzegów rzeki Dunaj. Ta historyczna wojenna budowla w stylu neoklasycznym spełnia obecnie funkcję muzeum.

Komrom to miasto o charakterze usługowym i turystycznym. W lipcu 1998 roku fińska firma Nokia podjęła decyzję o lokalizacji nowej fabryki telefonów komórkowych w węgierskim mieście. Jest to jedna z największych inwestycji zlokalizowanych w regionie Komarom. Pozostałe przedsiębiorstwa zlokalizowane w mieście to: sieci handlowe SPAR, PLUS, Penny Market; fińska firma Perlos produkująca podzespoły dla przemysłu telekomunikacyjnego, medycznego i samochodowego; oraz browar Amstel. Warto także wspomnieć o leczniczym kąpielisku termalnym, którego woda lecznicza jest stosowana w pierwszym rzędzie do leczenia schorzeń reumatycznych. Zostało one w ostatnim czasie kompletnie odnowione i przebudowane. Dysponuje kilkoma basenami: kryta pływalnia sportowa (a obok niej basen z wodą termalną), nowym krytym basenem leczniczym, czynnym cały rok odkrytym basenem leczniczym z wodą termalną (36-38oC), oraz basenami na wolnym powietrzu: basen sportowy, basen z atrakcjami wodnymi, basen dla dzieci, oraz z oddziałem leczniczo-rehabilitacyjnym z różnymi zabiegami leczniczymi: fizykoterapią, balneoterapią i galwanoterapią (hot-whirl-pool, kąpiele, masaże, gimnastyka, okłady itd.), oraz sauna, solarium i fitness.

W 2002 roku miasto Komrom i niemieckie miasto Naumburg świętowały 10-lecie swoich związków bliźniaczych. W 1991 roku podpisano umowę bliźniaczą z fińskim miastem Lieto, a w 2001 roku z austriackim miastem Judendorf-Strassengel. Miasto prowadzi także przyjacielskie kontakty z francuskim miastem Wavignies. Kontakty między Sosnowcem Komarom rozpoczęły się już w 2002 roku. Do podpisania umowy między miastami doszło 27 kwietnia na Węgrzech w czasie trwających w węgierskiej i słowackiej części miasta obchodów Dni Komrom. Podczas uroczystości otwarcia Dni Komarom oraz podpisania Umowy Miast Partnerskich wystąpiły między innymi sosnowieckie zespoły: dziecięcy zespół wokalny "Kiepurki" oraz zespół tańca nowoczesnego "Skandal". W tym samym dniu nastąpiło otwarcie wystawy przygotowanej przez Muzeum w Sosnowcu pn. "Sosnowiec na starej fotografii" w Klapka Gyargy Muzeum oraz wystawy Mariana Maliny w Galerii Komrom. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli: Zbigniew Studencki - dyrektor Muzeum w Sosnowcu oraz Maciej Szymanowski - dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Budapeszcie. 10 czerwca 2005 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu uroczyście ratyfikowano umowę partnerską pomiędzy miastami. W podpisanej umowie prezydenci wyrazili pragnienie stworzenia bezpośrednich kontaktów pomiędzy mieszkańcami swoich miast w duchu wzajemnego poznania, zrozumienia i wspólno europejskiego partnerstwa.