zobacz galerię

Serwis, naprawa wymiana ogniw oraz regeneracja baterii do elektronarzędzi



Oferuję profesjonalną naprawę, regenerację oraz wymianę ogniw we wszystkich typach baterii do elektronarzędzi — niezależnie od marki i modelu.

Makita

Bosch

DeWalt

Parkside

Milwaukee

i wiele innych!



Zakres usług:



wymiana zużytych ogniw na nowe, markowe ogniwa o wysokiej wydajności



regeneracja pakietów Ni-Cd, Ni-MH oraz Li-Ion



diagnostyka i naprawa elektroniki sterującej (BMS)



czyszczenie i konserwacja złączy



możliwość zwiększenia pojemności baterii



Dlaczego warto?

Oszczędność pieniędzy – regeneracja często tańsza niż zakup nowej baterii

Ekologia – mniej elektrośmieci

Szybka realizacja i solidna jakość

GWARANCJA !!!



Lokalizacja: FIRMA: DWA-KOŁA ul Niedurnego 30 41-709 Ruda Śląska

Kontakt: 508056159



Możliwość wysyłki baterii kurierem prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów telefon czynny 24/7



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ZARÓWNO FIRMY JAK I PRYWATNYCH MAJSTERKOWICZÓW.