REGENERACJA WYMIANA AKUMULATORÓW ELEKTRONARZĘDZI
- Dodano: 2025-10-07
- 30 wyświetleń
Serwis, naprawa wymiana ogniw oraz regeneracja baterii do elektronarzędzi
Oferuję profesjonalną naprawę, regenerację oraz wymianę ogniw we wszystkich typach baterii do elektronarzędzi — niezależnie od marki i modelu.
Makita
Bosch
DeWalt
Parkside
Milwaukee
i wiele innych!
Zakres usług:
wymiana zużytych ogniw na nowe, markowe ogniwa o wysokiej wydajności
regeneracja pakietów Ni-Cd, Ni-MH oraz Li-Ion
diagnostyka i naprawa elektroniki sterującej (BMS)
czyszczenie i konserwacja złączy
możliwość zwiększenia pojemności baterii
Dlaczego warto?
Oszczędność pieniędzy – regeneracja często tańsza niż zakup nowej baterii
Ekologia – mniej elektrośmieci
Szybka realizacja i solidna jakość
GWARANCJA !!!
Lokalizacja: FIRMA: DWA-KOŁA ul Niedurnego 30 41-709 Ruda Śląska
Kontakt: 508056159
Możliwość wysyłki baterii kurierem prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów telefon czynny 24/7
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ZARÓWNO FIRMY JAK I PRYWATNYCH MAJSTERKOWICZÓW.
Kontakt
