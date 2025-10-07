Ogłoszenia / Usługi - pozostałe usługi

REGENERACJA WYMIANA AKUMULATORÓW ELEKTRONARZĘDZI

  • Dodano: 2025-10-07
  • 30 wyświetleń
Serwis, naprawa wymiana ogniw oraz regeneracja baterii do elektronarzędzi

Oferuję profesjonalną naprawę, regenerację oraz wymianę ogniw we wszystkich typach baterii do elektronarzędzi — niezależnie od marki i modelu.
Makita
Bosch
DeWalt
Parkside
Milwaukee
i wiele innych!

Zakres usług:

wymiana zużytych ogniw na nowe, markowe ogniwa o wysokiej wydajności

regeneracja pakietów Ni-Cd, Ni-MH oraz Li-Ion

diagnostyka i naprawa elektroniki sterującej (BMS)

czyszczenie i konserwacja złączy

możliwość zwiększenia pojemności baterii

Dlaczego warto?
Oszczędność pieniędzy – regeneracja często tańsza niż zakup nowej baterii
Ekologia – mniej elektrośmieci
Szybka realizacja i solidna jakość
GWARANCJA !!!

Lokalizacja: FIRMA: DWA-KOŁA ul Niedurnego 30 41-709 Ruda Śląska
Kontakt: 508056159

Możliwość wysyłki baterii kurierem prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów telefon czynny 24/7

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ZARÓWNO FIRMY JAK I PRYWATNYCH MAJSTERKOWICZÓW.

