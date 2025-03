Zgon w mieszkaniu to nagła sytuacja, która wymaga natychmiastowej interwencji, aby ograniczyć straty i zapobiec rozwojowi groźnych patogenów. Specjalistyczne sprzątanie po zgonach w Sosnowcu to więcej niż zwykłe prace porządkowe – obejmuje również dezynfekcję pomieszczeń i usuwanie przykrych zapachów, co jest kluczowe dla przywrócenia higieny w skażonych pomieszczeniach.

W takich przypadkach warto zaufać profesjonalistom z firmy Kastelnik, którzy specjalizują się w usuwaniu skutków po wypadkach śmiertelnych na terenie w Zagłębia Dąbrowskiego. W ramach naszych usług oferujemy ozonowanie pomieszczeń po zmarłych oraz inne zabiegi dekontaminacji, które skutecznie eliminują drobnoustroje i przykre zapachy z rozkładu ciała.

W Sosnowcu usługi sprzątania po zgonie oferujemy 24/7. Zapewniamy całodobowe wsparcie w zakresie czyszczenia mieszkania po zwłokach, zgonach naturalnych oraz samobójstwach. Warto dodać, że mamy wieloletnie doświadczenie i specjalistyczny sprzęt do realizacji usług dekontaminacji w mieszkaniach osób prywatnych oraz na terenie zakładów przemysłowych.

We wszystkich miastach w południowej Polsce oferujemy usługi takie jak:

Kompleksowe sprzątanie mieszkań po śmierci – dokładne czyszczenie podłóg, ścian i wyposażenia.

– dokładne czyszczenie podłóg, ścian i wyposażenia. Odkażanie pomieszczeń za pomocą ozonu – w celu eliminacji patogenów.

– w celu eliminacji patogenów. Czyszczenie suchym lodem – skuteczna likwidacja śladów krwi oraz neutralizacja nieprzyjemnych zapachów po rozkładzie ciała.

Ile kosztuje ozonowanie mieszkania po zgonie?

Koszt profesjonalnego ozonowania mieszkania po zgonie w Sosnowcu rozpoczyna się od ceny 800 zł. Koszt zależy przede wszystkim od wielkości mieszkania oraz stopnia skażanie. W tej cenie zawarte jest kompleksowe przygotowanie pomieszczeń do dekontaminacji, usunięcie roślin i zwierząt oraz usunięcie zabezpieczanie kratek wentylacyjnych. Dokładną wycenę oferujemy indywidualnie po kontakcie na miejscu zdarzenia.

Jak przebiega proces sprzątania po zgonach?

Analiza miejsca zdarzenia, ustalenie zakresu zanieczyszczeń oraz dobór metody czyszczenia.

Zabezpieczenie terenu pracy.

Usunięcie skażonych przedmiotów – wyniesienie oraz bezpieczna utylizacja zanieczyszczonych elementów wyposażenia.

Dezynfekcja miejsca zgonu – odkażanie powierzchni z użyciem środków biobójczych, ozonu lub suchej mgły.

Neutralizacja przykrych zapachów – ozonowanie lub zamgławianie nadtlenkiem wodoru w celu całkowitego usunięcia przykrego zapachu.

Wystawienie faktury VAT i certyfikatu dezynfekcji.

Szukasz ekspertów od dezynfekcji po zgonach w Sosnowcu? Zadzwoń do firmy Kastelnik: +48 735-960-510.

Oferujemy usługi odkażania pomieszczeń za pomocą ozonu, utylizację skażonych przedmiotów oraz sprzątanie po wypadkach i osobach zmarłych na terenie w Zagłębia Dąbrowskiego. Wyciek płynów ustrojowych może spowodować poważne uszkodzenia strukturalne budynku oraz prowadzić do rozwój niebezpiecznych patogenów. Dlatego zawsze warto wykonać podstawową dezynfekcję i gruntowne czyszczenie.

Firma Kastelnik specjalizuje się w profesjonalnym usuwaniu szkód po zgonach, oferując kompleksowe usługi odkażania, które efektywnie eliminują konsekwencje nawet najcięższych śmiertelnych przypadków. Nasza działalność obejmuje sprzątanie po zgonach naturalnych, wypadkach, samobójstwach oraz likwidację przykrych zapachów, co pomaga zminimalizować ryzyko pojawienia się bakterii, wirusów i innych szkodliwych drobnoustrojów.

Usługi czyszczenia miejsc po zwłokach w Sosnowcu – kompleksowe działania 24/7

Dezynfekcja po zgonach naturalnych oraz po wypadkach w pracy – neutralizacja bakterii i wirusów za pomocą ozonu.

– neutralizacja bakterii i wirusów za pomocą ozonu. Usuwanie skażonych przedmiotów – dokładne czyszczenie ścian i sufitów w celu zahamowania rozwoju mikroorganizmów oraz utylizacja.

– dokładne czyszczenie ścian i sufitów w celu zahamowania rozwoju mikroorganizmów oraz utylizacja. Sprzątanie po zmarłych osobach – oczyszczanie z zanieczyszczeń, dezynfekcja przestrzeni, która ma na celu przywrócenie pierwotnych funkcjonalności.

Dlaczego warto zaufać firmie Kastelnik?

Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w dziedzinie profesjonalnego sprzątania po zgonach, pożarach i zalaniach, działając nieprzerwanie przez cały rok. Nasze metody błyskawicznie likwidują konsekwencje zdarzeń losowych np. zgonu w domu. Realizujemy usługi takie jak czyszczenie po tragicznie zmarłych na drogach, torach oraz w pracy. Całodobowo działamy nie tylko w Sosnowcu, ale w różnych miastach na ternie Śląska.

Gdzie oferujemy usługi profesjonalnego sprzątania po śmierci?

Oferujemy całodobowe sprzątanie mieszkań zaniedbanych po zgonach naturalnych, samobójstwach w hotelach oraz wypadkach przy pracy w miastach: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Będzin, Siemianowice Śląskie, Katowice oraz Wojkowice. Świadczymy usługi odkażania za pomocą przemysłowych generatorów ozonu lub urządzeń do zamgławiania suchą mgłą.

Realizowane prace obejmują również likwidację mieszkań zaniedbanych i odkażanie pomieszczeń w piwnicach i na strychach za pomocą suchej mgły z nadtlenkiem wodoru. Dezynfekcja skażonych lokali odbywa się najczęściej za pomocą ozonu o stężeniu 5 ppm, a specjalistyczne czyszczenie zanieczyszczeń realizujemy za pomocą suchego lodu.

Pełną ofertę usług dotyczących sprzątania po zmarłych znajdziesz na stronie firmy Kastelnik:

https://kastelnik.pl/zgon/sprzatanie-po-zgonach/slaskie/sosnowiec/

Potrzebujesz pomocy do sprzątania po śmierci w Sosnowcu? Skontaktuj się z nami – szybka reakcja i skuteczna dezynfekcja pomieszczeń!

Telefon +48 735-960-510

Telefon +48 660-577-511