Zyskaj do 37 tys. złotych dofinansowania z programu Czyste Powietrze dzięki pomocy PGNiG!

Nawet do 37 tys. złotych dofinansowania można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych pieców, aby zastąpić je nowoczesnymi urządzeniami spełniającymi wyśrubowane ekologiczne normy oraz przeprowadzić termomodernizację budynku. To wyraźny zysk z programu „Czyste Powietrze”, dla którego wsparciem organizacyjnym jest uruchomiony przez PGNiG Obrót Detaliczny program „Prosto po czyste powietrze”. Ruszył on z początkiem lipca w województwach śląskim i podkarpackim, dzięki czemu w Biurach Obsługi Klienta PGNiG uzyskamy kompleksową pomoc w wypełnieniu niezbędnych formalności i pozyskaniu środków. Ale nie tylko!

Duże dofinansowanie

Jednym z głównych atutów nowej inicjatywy PGNiG jest kompleksowe doradztwo w wypełnieniu wniosku, by skorzystać z rządowego programu Czyste Powietrze. Osoby, które są zainteresowane wymianą starych pieców, ale do tej pory nie decydowały się na dofinansowania ze względu na zbyt dużą liczbę formalności lub brak czasu, teraz mogą w tym zakresie uzyskać wsparcie w Biurach Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci przeprowadzą każdego zainteresowanego przez proces uzyskania dofinansowania bez zbędnej zwłoki.

A jest o co się starać. W ramach rządowego programu Czyste Powietrze, dofinansowanie może wynieść do 30 tys. złotych dla podstawowego poziomu dotacji oraz do 37 tys. złotych dla poziomu podwyższonego. Oczywiście, jednym z czynników wpływających na wysokość wsparcia jest dochód wnioskodawcy. Co ważne, dofinansowanie nie obejmuje jedynie wymiany samego pieca na nowy, ekologiczny i bardziej efektywny model, ale również przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Przejść na gaz? Czemu nie!

To, co kluczowe w nowej ofercie PGNiG, to wsparcie dla każdego – również dla osób, które dopiero chcą zacząć korzystać z gazu, lub korzystają z niego obecnie tylko w ograniczony sposób. Integralną częścią doradztwa w Biurach Obsługi Klienta PGNiG jest pełne wsparcie w procesie przyłączenia do sieci gazowej lub zmiany warunków przyłączenia. Nasi konsultanci pomogą zatem klientowi nie tylko wypełnić dokumenty o dofinansowanie wymiany pieca, ale również doradzą jak przejść przez proces przyłączenia do sieci.

Dlaczego warto zainteresować się zmianą warunków przyłączenia? Ponieważ wielu klientów na co dzień korzystających z gazu do przygotowania posiłków, mogłoby również bez przeszkód używać go do ogrzewania domu. To wymierne zyski, zwłaszcza w długim okresie - zarówno finansowe, jak i ekologiczne. Powstające w trakcie spalania w tzw. „kopciuchach” pyły, związki siarki i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, takie jak benzo(a)piren, są przyczyną poważnych chorób układu oddechowego i krwionośnego. Dlatego eksperci od zdrowia i środowiska nie mają wątpliwości – „kopciuchy” muszą jak najszybciej zniknąć z naszych domów.

Rezygnacja ze spalania węgla i drewna na rzecz paliw niskoemisyjnych, w tym gazu ziemnego, niesie za sobą znaczny potencjał poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy – przekonuje dr hab. inż. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej.

Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą gazu jest korzystne dla zdrowia i środowiska naturalnego, ponieważ w wyniku spalania „błękitnego paliwa” nie powstaje dym ani sadza, które zawierają szkodliwe substancje.

Masz czas tylko do 1 stycznia 2022 roku!

Nie bez powodu PGNiG pierwszą część programu uruchomiło właśnie w województwach śląskim i podkarpackim. To tam od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać nowe przepisy, które zobowiązują do likwidacji bezklasowych źródeł ciepła starszych niż 10 lat, lub nieposiadających tabliczek znamionowych. Czasu nie zostało już wiele, dlatego jak najszybsza wizyta w Biurze Obsługi Klienta PGNiG pozwoli spokojnie i bez stresu przygotować się na nową rzeczywistość. Konsultacji z naszymi specjalistami nie trzeba wcześniej umawiać.

To się po prostu opłaca

W przeciwieństwie do pieców na paliwa stałe, urządzenia zasilane gazem są praktycznie bezobsługowe. Gaz dostarczany jest automatycznie z sieci, co oznacza, że nie trzeba zrywać się nad ranem, aby dorzucić do wygasłego paleniska. Nie trzeba także wydzielać dodatkowej przestrzeni na składowanie opału. Odpada wreszcie konieczność uciążliwego czyszczenia pieca i przewodów kominowych z sadzy i popiołów.

Warto zauważyć, że korzystanie z pieców zasilanych gazem może również przynieść korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sprawność różnych urządzeń grzewczych. Kotły węglowe cechują się zwykle sprawnością na poziomie 50-75%, choć przy niskiej jakości paliwa lub niewłaściwym sposobie korzystania z takiego urządzenia, sprawność może nie przekraczać 30%. Kotły gazowe cechują się relatywnie wysoką i konkurencyjną sprawnością dochodzącą do 85-95%, a w przypadku nowoczesnych kotłów kondensacyjnych ten parametr może osiągać nawet do 110% (wynika to z dodatkowego wykorzystania ciepła z pary wodnej zawartej w spalinach). Należy pamiętać, że wyższa sprawność urządzenia grzewczego oznacza mniej marnowanego paliwa, a im mniej paliwa marnujemy, tym więcej pieniędzy zostaje w naszych portfelach.