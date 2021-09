Zagłębie Sosnowiec poradzi sobie z GKS-em Jastrzębie?

Początek sezonu w wykonaniu Zagłębia Sosnowiec jest sporym rozczarowaniem, dlatego też nic dziwnego, że jest to drużyna, która dokonała już zmiany trenera. Kolejnym przeciwnikiem tego zespołu będzie GKS Jastrzębie. Kto zwycięży w pojedynku na dole ligowej tabeli? Jak prezentują się opinie analityków zakładów bukmacherskich? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszej analizie!

Zagłębie Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec rozpoczęło obecną kampanię od wywalczenia 5 punktów w 8 rozegranych spotkaniach. Taki wynik sprawia, że Sosnowiczanie zajmują aktualnie przedostatnią pozycję w tabeli. W ostatnim czasie w tym klubie doszło do zmiany trenera, a Kazimierza Moskala zastąpił duet szkoleniowców. Mimo wszystko w mediach pojawia się coraz częściej nazwisko Artura Skowronka, który mógłby zostać nowym trenerem tej drużyny.

Przejdźmy jednak do konkretów, czyli aktualnych statystyk Zagłębia Sosnowiec w obecnym sezonie. Pokazują one wyraźnie, że o ile drużyna miała całkiem niezły początek rozgrywek, o tyle na dystansie ostatnich 5 spotkań wyraźnie rozczarowała swoich kibiców. Zagłębie Sosnowiec ma aktualnie passę 5 meczów bez wygranej, a ostatnie zwycięstwo ta drużyna zanotowała 15 sierpnia w pojedynku z Górnikiem Polkowice.

W ostatniej kolejce ligowej Zagłębie Sosnowiec przegrało na własnym boisku z Puszczą Niepołomice. Warto również odnotować, że Zagłębiacy stracili przynajmniej jednego gola w 7 z 8 rozegranych potyczek. Są to liczby, które wskazują, że w obecnej kampanii ta drużyna będzie biła się o utrzymanie, chyba, że powtórzy ścieżkę Sandecji Nowy Sącz z poprzedniej kampanii po zmianie trenera. Do tego jednak na ten moment bardzo daleko.

Jak układały się ostatnie rywalizacje bezpośrednie pomiędzy tymi zespołami? Od 2017 roku oba zespoły zmierzyły się dokładnie 7 razy. W tym czasie Zagłębie Sosnowiec zanotowało 3 zwycięstwa, GKS Jastrzębie również miał 3 wygrane i jeden raz skończyło się remisem. Jak widać rywalizację między tymi ekipami były bardzo wyrównane, a jak będzie dzisiaj przekonamy się wieczorem.

Zagłębie Sosnowiec, statystyki:

Zagłębie Sosnowiec przegrało w 4 z ostatnich 5 meczów ligowych.

Zagłębie wygrało ostatni mecz ligowy z tym przeciwnikiem 3:0.

Zagłębie Sosnowiec przegrało 2 ostatnie mecze wyjazdowe.

Zagłębie straciło przynajmniej jednego gola w każdym meczu wyjazdowym tego sezonu.

2 ostatnie spotkania tych drużyn w Jastrzębiu zakończyły się wynikiem z golem obu stron.



GKS Jastrzębie

Zawodnicy z Jastrzębia na ten moment mają lepszą sytuację od Zagłębia Sosnowiec, jednak trzeba przyznać, że ich sytuacja również robi się niebezpieczna. GKS ma na swoim koncie 6 wywalczonych punktów po 8 rozegranych meczach. Można powiedzieć, że oba te zespoły grają na zbliżonym poziomie w defensywie, ponieważ straciły odpowiednio 12 i 13 bramek. GKS ma jednak większe problemy w grze ofensywnej, ponieważ do tej pory zdobył zaledwie 6 bramek, co jest drugim najgorszym wynikiem na zapleczu Ekstraklasy.

Jak zaprezentował się GKS w ostatnich meczach ligowych? Trzeba podkreślić, że mówimy o drużynie, która nie wygrała żadnego z 6 ostatnich spotkań. W tym czasie Jastrzębianie zanotowali 3 porażki, a także trzykrotnie remisowali. Jedyne zwycięstwo tego zespołu miało miejsce w domowej potyczce ze Stomilem Olsztyn, czyli aktualnie ostatnią drużyną tabeli.

Na co warto zwrócić uwagę z perspektywy zakładów bukmacherskich? W oczy rzuca się przede wszystkim statystyka, która wskazuje, że GKS w obecnej kampanii zanotował tylko jedno czyste konto. W pozostałych spotkaniach ligowych ta drużyna straciła przynajmniej jednego gola. Trzeba również wspomnieć, że w dwóch ostatnich starciach GKS nie trafił do siatki z Sandecją i Podbeskidziem.

GKS Jastrzębie statystyki:

GKS Jastrzębie wygrał ostatnie spotkanie domowe z Zagłębiem Sosnowiec.

Jastrzębianie przegrali w 2 ostatnich meczach domowych.

GKS nie zdobył gola w 2 ostatnich meczach na własnym boisku.

GKS Jastrzębie nie wygrał 3 poprzednich spotkań u siebie.

Ostatnie zwycięstwo tego zespołu w meczu domowym miało miejsce 8 sierpnia.



Zakłady bukmacherskie

Oferta Superbet Zakłady Bukmacherskie na to spotkanie nie jest tak szeroka, jak w przypadku Ekstraklasy, jednak nadal trzeba przyznać, że można znaleźć tam wiele ciekawych możliwości. Na ten moment Superbet gwarantuje ponad 80 rozszerzeń do standardowych propozycji. Co jeszcze można tam znaleźć? Myślę, że na pierwszy rzut oka zaskakujący może być kurs na zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec, które jest faworytem tego spotkania. Spodziewałem się jednak minimalnej przewagi na korzyść gospodarzy, którzy mają atut własnego boiska, a także wygrali ostatni mecz domowy z tym przeciwnikiem.

GKS Jastrzębie do tej pory rozegrał 5 pojedynków domowych i trzeba podkreślić, że w tym czasie zanotował tylko jeden wynik +2,5 gola. Pozostałe rywalizacje kończyły się underami, dlatego też linia na -2,5 gola w tym spotkaniu może być dobrym wyborem, jeśli weźmiemy pod uwagę problemy ofensywne gospodarzy. Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że mówimy o ekipach, które fatalnie prezentują się w defensywie. Co na ten temat sądzą analitycy zakładów bukmacherskich? Na podstawie proponowanych kursów mogę potwierdzić, że spodziewają się oni tutaj undereowego rezultatu. Pamiętajmy jednak, że w Piłce Nożnej nic nie jest pewne.

Ciekawą opcją w tym spotkaniu powinien być również wynik z golem obu stron. Właśnie takim rezultatem zakończyło się ostatnie spotkanie wyjazdowe Zagłębia Sosnowiec, które do tej pory ma na koncie 3 wyniki BTTS w 4 starciach tego sezonu poza własnym boiskiem. GKS Jastrzębie miał tylko jeden taki rezultat w meczach domowych, jednak oba zespoły w ostatnich latach dwukrotnie spotkały się w Jastrzębiu i w obu przypadkach padł wynik BTTS. Wydaje mi się, że może być to solidna opcja na to spotkanie, jeśli weźmiemy pod uwagę problemy obu drużyn. Na pewno bliżej mi do takiego typu niż do typowania zwycięzcy, które przy aktualnej formie będzie wróżeniem z fusów, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, czego można się spodziewać.

