Wystawienie faktury to nie wszystko. Sprawdź kontrahenta

Kiedy ktoś korzysta z naszych usług, oczekujemy od niego zapłaty. Jednak żeby wszystko odbyło się zgodnie z prawem, usługobiorca musi od nas otrzymać dokument potwierdzający zaistnienie takiej transakcji. Dlatego warto zobaczyć, jak może wyglądać taki dokument, jakie są jego rodzaje i która z form rozliczenia będzie odpowiednią w naszym przypadku.

Proponowany będzie gotowy wzór

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, to naszym obowiązkiem jest wystawienie faktury. Musi ona zawierać określone informacje, a jeśli ich nie będzie, to możemy mieć problemy z urzędem skarbowym. Gdy nie wiemy, jak dokładnie powinien wyglądać dany dokument, sprawdźmy, jak prezentuje się np. wzór faktury . Wówczas wystarczy, że w odpowiednie miejsca podstawimy właściwe dane. Jednak korzystanie z takich przygotowanych propozycji nie zwalnia nas z wiedzy na temat tego, jak powinien wyglądać taki dokument. Musimy mieć na nim numer faktury, datę jej wystawienia, datę wykonania danej usługi, jak również dane firm, których ona dotyczy. Kolejnymi informacjami, które muszą się na niej znaleźć, będą numery NIP, opis usługi, jak i wszystkie elementy wchodzące w skład kwoty do zapłaty. Będziemy tam mieli kwotę brutto, netto, kwotę podatku, jak i jego stawkę. Jeśli będziemy znali zasady wystawiania faktury, będziemy potrafili przygotować taki dokument nawet wówczas, gdy nie będziemy mogli skorzystać z gotowego wzoru.

Sprzedawca ma obowiązek zapłacenia podatku VAT

Każdy, kto sprzedaje swój towar czy usługę, ma obowiązek odpowiedniego rozliczenia się z urzędem skarbowym, a więc opłacenia podatku VAT. Warto sprawdzić, czy nasz kontrahent jest czynnym płatnikiem tego podatku i czy numer konta, który nam podał, znajduje się na białej liście podatników VAT . Możemy to zrobić, podając odpowiednie dane na stronie: https://ale.com/pl/funkcje/baza-firm/wykaz-podatnikow-vat . Jeżeli rachunek, na który mamy wpłacić pieniądze, nie będzie rachunkiem ujętym na białej liście, to powinniśmy liczyć się z tym, że tych pieniędzy nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, jeśli kontrahent od danej transakcji nie zapłaci podatku, to będziemy ponosić odpowiedzialność solidarną. Wyjątkiem takiej odpowiedzialności będzie sytuacja, gdy w ciągu 7 dni od dokonania płatności, poinformujemy naczelnika urzędu skarbowego odpowiedniego dla podatnika, o tym, że to konto nie znajdowało się na białej liście.

Sprawdzanie takich informacji leży w naszym interesie