Spośród wszystkich zastosowań zwyżek najczęściej wymienia się te zewnętrzne, związane z pracami budowlanymi, wycinką drzew, czyszczeniem okien i elewacji, montażem billboardów i reklam czy energetyką. Tymczasem zwyżki świetnie sprawdzają się również w zamkniętych przestrzeniach magazynowych. To właśnie w alejkach tych największych (a także tych pomniejszych) hal magazynowych podnośniki magazynowe są wykorzystywane do rozmieszczania towarów na półkach regałów, inwentaryzowania dóbr i przy wielu innych pracach. Krok po kroku wyjaśniamy, na czym polega wykorzystanie zwyżek w obiektach magazynowych i dlaczego podnośnik magazynowy to tak cenne narzędzie pracy.

Podnośnik magazynowy – narzędzie niezbędne?

Podstawowymi pojazdami, które znajdziemy w każdym magazynie, są ręczne paleciaki oraz wózki widłowe. Zwłaszcza te drugie usprawniają transportowanie ciężkich materiałów pomiędzy alejkami, jak również umieszczanie ich na regałach wysoko nad ziemią. No właśnie – jak wysoko? Wysokość robocza wózka widłowego, czyli odległość mierzona – na maksymalnym wysunięciu masztu – od poziomu zero do górnej poziomej powierzchni zęba wideł, jest zależna m.in. od budowy samego pojazdu, konstrukcji masztu i podobnych parametrów. Z reguły jednak w przypadku standardowych widlaków wynosi kilka metrów. Istnieją oczywiście wysoko specjalistyczne wózki wysokiego składowania, są one jednak drogie, a ich funkcja ogranicza się transportowania towarów i umieszczania ich na regałach.

Tymczasem podnośnik magazynowy to wyjątkowo uniwersalna maszyna. Przy jej użyciu operator może transportować towary z punktu A do punktu B, umieszczać je na regałach magazynowych naprawdę wysoko (kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt metrów nad ziemią!), wykonywać prace konserwacyjne pod stropem, a także wyczyścić elewację budynku lub umyć przeszklenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podnośnik magazynowy nie jest oczywiście niezbędny w każdym magazynie – kluczowa jest tutaj wysokość regałów składowania oraz samego budynku, a także zakres wykonywanych zadań. Bez wątpienia jednak maszyna tego rodzaju usprawni zarówno transport bliski w magazynie, jak również wykonywanie wszystkich dodatkowych prac na wysokości.

Praktyczne zalety podnośników magazynowych

Każdy podnośnik magazynowy będzie doskonale przygotowany do wykonywania prac wewnętrznych. Wystarczy wymienić kompaktowe gabaryty, zwrotność pojazdu, niebrudzące podłoża opony, łatwość obsługi czy wreszcie napęd elektryczny. Zwłaszcza ten ostatni parametr sprawia, że podnośniki magazynowe to idealne maszyny do pracy w zamkniętych pomieszczeniach. Podnośniki elektryczne zasilane są przez akumulator lub sieciowo – oznacza to nie tylko brak emisji spalin, ale niższy poziom emisji hałasu tak charakterystycznego dla pojazdów z silnikiem spalinowym. Ponadto niektóre modele mają wbudowany prostownik, co dodatkowo ułatwia ładowanie maszyny. Tym samym są to pojazdy wyjątkowo uniwersalne, wydajne podczas codziennej pracy, łatwe w obsłudze i wreszcie bezpieczne: dla operatora oraz postronnych pracowników, a także środowiska.

Podnośniki magazynowe a konkretne prace

Wiemy już, dzięki jakim cechom warto wyposażyć magazyn w praktyczną zwyżkę. Przed nami pytanie zasadnicze: przy jakich konkretnie pracach sprawdzą się podnośniki magazynowe? W dużym uproszczeniu można by powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie nie da rady wózek widłowy, to jednak w dużej mierze umniejsza zwyżkom stosowanym w magazynach. Do jakich więc prac można użyć podnośnika magazynowego?

Warto również dodać, że w koszu podnośnika podczas pracy mogą znajdować się dwie, a czasami nawet trzy osoby, w zależności od modelu zwyżki, co może w dużym stopniu przyspieszyć wykonywanie prac na wysokości.

Rodzaje podnośników magazynowych

Niewątpliwie kompaktowe rozmiary, spora wysokość robocza, a także możliwość podniesienia na znaczną wysokość dwóch lub nawet 3 osób sprawiają, że podnośniki magazynowe pozwalają na wykonywanie prac wysokościowych nawet w najwyższych przestrzeniach magazynowych. Jak jednak wiadomo – zwyżka zwyżce nierówna. Czy istnieje konkretny rodzaj podnośnika, który w magazynach sprawdza się najlepiej? Wybór najczęściej pada tutaj na jeden z poniższych typów maszyn:

podnośnik magazynowy nożycowy – charakteryzuje się dużą platformą roboczą, prostą konstrukcją, znacznym udźwigiem i dużą wysokością roboczą

– charakteryzuje się dużą platformą roboczą, prostą konstrukcją, znacznym udźwigiem i dużą wysokością roboczą podnośnik magazynowy koszowy – wyposażony w ruchome ramię z wysięgnikiem zakończonym koszem; oprócz wysokości roboczej cechuje go spory zasięg boczny oraz dużo większa precyzja ruchów; dwa najczęstsze podtypy to:

podnośnik koszowy teleskopowy – wyposażone w proste, wysuwane ramię składające się z kilku członów wsuwanych jeden w drugi podnośnik koszowy przegubowy – wyposażone w ramię składające się z przegubów, czyli ruchomych połączeń elementów konstrukcyjnych.

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami!

Masz już podstawową wiedzę na temat tego, jak podnośniki magazynowe mogą usprawnić pracę i dlaczego warto wyposażyć magazyn w tak uniwersalne narzędzie. Jeśli jednak realnie rozważasz zakup lub wynajem tego rodzaju zwyżki, zalecamy indywidualną konsultację ze specjalistą firmy Gutlift. W zależności od twoich potrzeb w grę wchodzi bowiem wiele szczegółów, które warto przedyskutować z doświadczonym technikiem. Skontaktuj się z firmą i zasięgnij porady specjalisty – konsultanci Gutlift są do twojej dyspozycji.