Trwałe progi zwalniające: co warto wiedzieć przy wyborze?

Progi zwalniające stanowią istotny element infrastruktury uspokajającej ruch i są stosowane na drogach o niewielkim natężeniu ruchu, drogach wewnętrznych, zakładowych czy tymczasowo również na przykład na drogach rowerowych przy organizacji imprez. Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru takich progów jest wytrzymałość, ale co się kryje za tak szerokim pojęciem?

Na co zwracać uwagę przy wyborze mechanicznie odpornych progów zwalniających?

Poza najeżdżającymi na próg zwalniający pojazdami uszkodzić go mogą także wandale, a wielu inwestorów stara się przewidzieć również takie scenariusze, jak awarie pojazdów czy zniszczenia związane na przykład z niewłaściwą technologią sprzątania drogi, na której próg jest zainstalowany.

O ile relatywnie łatwo można zabezpieczyć progi zwalniające przed uszkodzeniami związanymi z normalną eksploatacją, to już zabezpieczenie przed celowym zniszczeniem jest trudniejsze. Sprowadza się to zwykle do stabilniejszego montażu, schowania elementów mocujących czy zastosowania odporniejszej na uszkodzenia powierzchni zewnętrznej.

Odporność chemiczna progów zwalniających: kluczowe aspekty

Progi podrzutowe, wysepki i najazdy muszą być odporne zarówno na standardowe procedury utrzymaniowe, w tym na stosowanie soli w okresie zimowym, jak i na kontakt z substancjami ropopochodnymi. Nieszczelne układy olejowe w pojazdach sprawiają, że progi bardzo często pozostają niemal stale zanieczyszczone pochodnymi ropy naftowej, co może degradować mieszanki gumowe i tworzywa, z których się progi produkuje.

W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia tego rodzaju stosuje się lepszej jakości progi, które są odpowiednio zabezpieczone – ofertę takich można sprawdzić na przykład na stronie dla-przemyslu.pl . Można wówczas bezpiecznie założyć, że okres użytkowania progu będzie odpowiednio długi. Ze zrozumiałych względów niższe wymagania można stawiać na przykład progom używanym do spowolnienia transportu wewnętrznego w magazynie czy na drogach o minimalnym natężeniu ruchu.

Na co zwracać uwagę przy wyborze odpornych na zużycie progów zwalniających?

W wielu miejscach można zobaczyć, jak słabej jakości progi po paru latach ulegają wyżłobieniu lub zapadają się. Ten proces nie musi wcale przebiegać tak szybko. Zakup progów o wzmocnionej konstrukcji, dopasowanych pod względem wytrzymałości do prognozowanego natężenia ruchu i sposobu wykorzystania, pozwala przy jednorazowej inwestycji zabezpieczyć drogę naprawdę na niemal nieograniczony czas.

Poziom odporności na zużycie trudno jest jednak zmierzyć, więc z praktycznego punktu widzenia często zaleca się po prostu zakup progów wyższej jakości niż niezbędne minimum. To powinno wystarczyć, żeby można było z nich korzystać naprawdę długo.