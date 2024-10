The Legend of Rock Symphonic III – Rockowa potęga wraca na scenę! / mat. zew.

Już 30 listopada br., katowicki Spodek rozbrzmi dźwiękami niezapomnianych rockowych hitów w symfonicznej aranżacji! To jedyne takie wydarzenie w Polsce, na którym wystąpią ikony muzyki oraz wybitni muzycy.

Na scenie pojawi się gwiazda wieczoru – Tarja Turunen, legenda zespołu Nightwish, której towarzyszyć będą znakomici polscy wokaliści: Krzysiek Sokołowski, Maciej Balcar, Mateusz Ziółko i Grzegorz Kupczyk. Dopełnieniem tego muzycznego show będzie niezrównana Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, którą poprowadzi maestro Radosław Droń. Na widzów czekają także mistrzowskie występy instrumentalne w wykonaniu Stanisława Słowińskiego (skrzypce), Jakuba Kaczmarka (gitara) oraz Piotra Szalika (perkusja).

Niezwykłe brzmienia i widowiskowe efekty – Nie przegap!

The Legend of Rock Symphonic III to spektakularne wydarzenie łączące najlepsze rockowe brzmienia z potęgą symfonicznej orkiestry. Usłyszysz największe przeboje takich zespołów jak Queen, Iron Maiden, Led Zeppelin, AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, Scorpions, Bon Jovi, Aerosmith, Nirvana, czy Linkin Park. Wszystko to w niecodziennych, nowych aranżacjach, które przeniosą cię w zupełnie inny wymiar muzyki. Każdy dźwięk, każdy akord będzie przepełniony emocjami, a niesamowite efekty świetlne sprawią, że widowisko nabierze dodatkowego blasku. To już trzecia edycja tego niezwykłego koncertu, która rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zdobywa znakomite recenzje.

Niezapomniane wrażenia i wielkie gwiazdy na scenie

Podczas koncertu nie zabraknie fenomenalnych solówek gitarowych i perkusyjnych, które zachwycą każdego fana rocka. Współpraca wybitnych muzyków Filharmonii Śląskiej z czołowymi artystami polskiej sceny rockowej to gwarancja wyjątkowych emocji i niezapomnianych wrażeń. Jeśli chcesz doświadczyć muzycznej uczty na najwyższym poziomie, The Legend of Rock Symphonic III to wydarzenie, które po prostu musisz zobaczyć i usłyszeć na żywo!

Nie zwlekaj – bilety już dostępne na stronie www.legendy-rocka.pl. Rock Never Dies!