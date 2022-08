Nowoczesna czy klasyczna kuchnia? Jak wykańczamy mieszkania?

Kuchnia to pomieszczenie wyjątkowe. Jej wystrój wpływa na odbiór całego mieszkania. Aranżacja tej przestrzeni zależy od inwencji projektanta i preferencji właściciela. Jedni optują za nowoczesnymi wnętrzami, inni zaś bardziej odnajdują się w ciepłym i klasycznym otoczeniu. Wszystkie opcje jednak powinny uwzględniać funkcjonalność i komfort użytkowania w ramach istniejących warunków technicznych oraz finansowych. Jak wykończyć kuchnię, by przebywanie w niej było czystą przyjemnością?

Nowoczesny minimalizm

Od kilku lat dominuje trend na minimalistyczne wykończenie. Jeśli nie spotkałeś się z tym pojęciem, zapraszamy do odwiedzenia strony AboutDecor, gdzie przedstawiono mnóstwo inspirujących projektów kuchni i innych pomieszczeń w tym stylu. Charakterystyczne dla minimalizmu są jasne szafki bez uchwytów i zdobień skontrastowane z ciemnymi blatami. Sprzęt AGD jest zabudowany, a pozostałe elementy wyposażenia pochowane w szafkach. Przestrzeń powinna być wolna od zbędnych dekoracji i ozdób. Nie ma tu miejsca dla kredensów, drewna czy finezyjnych rzeźbień. Linie i bryły są proste, symetryczne, ostro zakończone. Przeważają formy geometryczne, wąska gama kolorystyczna i jednolita zabudowa. Niezwykle ważnym aspektem w stylu minimalistycznym jest rozświetlona przestrzeń, którą potęgują fronty wykończone na wysoki połysk. Wszystkie sprzęty powinny być designerskie, a materiały wysokiej jakości. Często pojawia się cement, stal oraz granit. Nie panuje tu jednak klimat surowy, a porządek i ład, który inspiruje, sprzyja wyciszeniu, skupieniu i spokojnej pracy w kuchni.

Nowoczesna kuchnia z wyspą

Do nowoczesnej kuchni otwartej na salon coraz chętniej projektuje się wyspę. Podnosi ona funkcjonalność oraz zapewnia optymalne zagospodarowanie przestrzeni, co jest szczególnie cenione w stylu nowoczesnym. Wyspa kuchenna w aranżacji kuchni może być wolnostojąca lub połączona z blatem i stanowić praktyczny łącznik między kuchnią a jadalnią. Może być ona także wielofunkcyjną powierzchnią z zamontowanym zlewozmywakiem, płytą grzewczą i piekarnikiem. Coraz częściej pełni ona również rolę reprezentacyjnego barku.

Kuchnie na wymiar

Inspiracją dla współczesnej kuchni jest optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Nowoczesne mechanizmy ułatwiają dostęp do wnęk, schowków i narożników. Szuflady wyposażone w indywidualnie dopasowane organizery wprowadzają ład w każdy zakątek. Współczesne materiały dają wprost nieograniczone możliwości tworzenia ciekawych form o nietypowych wymiarach i kształtach. Meble na wymiar pozwalają stworzyć oryginalną i niepowtarzalną aranżację kuchenną emanującą indywidualnym stylem. Kuchnia nowoczesna to odejście od masowej produkcji, schematów, modułów i rozwiązań. W tej przestrzeni liczysz się Ty i Twoje potrzeby oraz upodobania.

Klasyka wciąż żywa

Kuchnia klasyczna kojarzy się z przytulnością i ciepłem domowego ogniska. Znajdziemy tu więcej detali, frezów i zdobień, które nadają wnętrzu określonego charakteru. Meble są najczęściej drewniane, masywne i elegancko wykończone dekoracyjnymi uchwytami. Punktem centralnym aranżacji kuchennej w stylu tradycyjnym jest reprezentacyjny kredens z witryną. Nie panuje tu jednak przesyt i tandetne ozdoby, ale klasa oraz subtelna elegancja. Styl klasyczny jest dla osób ceniących harmonię, dobry smak oraz naturalne materiały jak ceramika, drewno, cegła.

Bezpieczna biel

Pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy nowoczesnością i tradycją są uniwersalne, inspirujące kuchnie w bieli. Pasują do wystroju w każdym stylu i są ponadczasowe, dodają wnętrzu świeżości i optycznie je powiększają. Jako idealna baza pozwalają na olbrzymią swobodę i kreatywne rozwiązania. Dodając do frontów połysk, zyskamy na wytworności i elegancji. Matowe wykończenie frontów wybierają natomiast zwolennicy aranżacji w stylu skandynawskim lub boho, które łączy zamiłowanie do naturalnych produktów, kolorów oraz faktur.

Bez względu na to, która opcja jest bardziej popularna, kieruj się własnym zdaniem. Nawet w najpiękniejszej aranżacji kuchni, stworzonej według najnowszych trendów, nie będziesz się czuć dobrze, jeśli nie będzie współgrała z Twoim indywidualnym stylem. Inspiruj się u najlepszych na stronie AboutDecor, ale ufaj intuicji, tworząc swój niepowtarzalny projekt.