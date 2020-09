Najlepsze konto osobiste - na co zwrócić uwagę?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Masz dość opłat, które co miesiąc ponosisz za korzystanie ze swojego konta osobistego? Chcesz skorzystać z oferty, która będzie darmowa, a sam rachunek nowoczesny i funkcjonalny? Sprawdź, jak wybrać dobre konto osobiste i w którym banku warto je otworzyć!

Zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że Twoja przyjaciółka nic nie płaci za swoje konto bankowe, a Tobie bank pobiera co miesiąc kilka lub kilkanaście złotych? Czas zmienić rachunek na lepszy! Sprawdź, jak wybrać najlepsze konto osobiste!

Koszty prowadzenia konta osobistego

Korzystając z konta osobistego, musisz się liczyć z szeregiem opłat za wykonywane czynności. Podstawowe z nich to: opłata za otwarcie i użytkowanie konta, opłata za wydanie i użytkowanie karty do konta, opłata za przelewy internetowe, wypłaty gotówki z bankomatów czy przelewy w walutach obcych. Często można jednak uniknąć tych opłat. W jaki sposób? Otóż banki stawiają warunki, jakie należy spełnić, by konto było darmowe. Najczęściej jest to określona liczba lub kwota płatności bezgotówkowych, jakich należy dokonać w danym miesiącu rozliczeniowym lub zasilenie rachunku odpowiednią kwotą. Jeśli chcesz poznać bliżej opłaty za konto i porównać oferty różnych banków w jednym miejscu, idealnie sprawdzi się tutaj ranking kont osobistych. Dzięki niemu nie musisz porównywać produktów na własną rękę - wszystkie informacje znajdziesz w zestawieniu!



Funkcjonalności konta, z których zamierzasz korzystać

Chcesz być nowoczesny i korzystać ze swojego konta przez internet? A może zależy Ci na standardowej obsłudze konta, gdyż każdy przelew czy wypłatę środków dokonujesz osobiście - w oddziale banku? W zależności od tego, z czego chcesz korzystać, wybierz takie konto, które posiada wszystkie wybrane przez Ciebie funkcjonalności. Postaw na dobrą aplikację mobilną, możliwość płatności bez konieczności posiadania karty - BLIK, Apple Pay czy Google Pay oraz sprawdź bliskość bankomatów danego banku, byś w razie czego, mógł szybko wypłacić gotówkę.



Które konto osobiste jest najtańsze?

Jeśli nadal wahasz się, które konto wybrać, zapoznaj się z rankingiem kont osobistych, o którym wspominaliśmy powyżej. Dodatkowo warto sprawdzić, czy dane konto jest aktualnie w promocji. Banki często organizują promocje, w których możesz zgarnąć dodatkową premię za założenie rachunku osobistego. Najlepsze promocje bankowe to takie, dzięki którym możesz otrzymać nawet kilkaset złotych premii, vouchery na zakupy czy bilety na różne wydarzenia!

Czy już wiesz, czym się kierować przy wyborze dobrego konta osobistego?