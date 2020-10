Na co zwrócić uwagę, wybierając szafę chłodniczą?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wybór odpowiedniej szafy chłodniczej do gastronomii może stanowić nie lada wyzwanie. Zanim zamówisz urządzenie, które pozwoli Ci prawidłowo przechowywać produkty wymagające niskiej temperatury, musisz sprawdzić kilka kwestii. Jakich? Właśnie tego dowiesz się z naszego najnowszego tekstu, więc zachęcamy do czytania.

Szafa chłodnicza – niezwykle przydatna w gastronomii

Szafa chłodnicza, w gastronomii mniej fachowo nazywana lodówką, jest urządzeniem, które możesz zamówić w różnych wariantach. Możesz kupić model mający tylko funkcję chłodniczą, mroźniczą (tzw. szafy mroźnicze), bądź łączący obydwie cechy, czyli szafy chłodniczo-mroźnicze.

Co wyróżnia szafę chłodniczą od standardowych lodówek, które znajdziesz w praktycznie każdym supermarkecie? Przede wszystkim ten rodzaj urządzenia ma opcję regulacji temperatury w zakresie 0-15 stopni Celsjusza, a nie 2-8 stopni Celsjusza. Szafy mroźnicze mają jeszcze większe możliwości, możesz je regulować w zakresie od -14 do -28 stopni. Tymczasem w standardowych zamrażarkach ten przedział wynosi od -6 do -26 stopni Celsjusza. Na rynku znajdziesz różne modele szaf. Niektóre z nich mają przeszklone drzwi, inne nie. Która opcja jest lepsza? Na pewno warto wziąć pod uwagę fakt, że w modelach z przeszkloną szafą możesz na pierwszy rzut oka zobaczyć, co się w niej znajduje. To znacznie ułatwia organizację pracy, a także pozwala zaoszczędzić energię. Jak zapewne wiesz, każde otwarcie szafy powoduje zmianę temperatury w jej wnętrzu, a to zwiększa zapotrzebowanie na moc w celu obniżenia temperatury po jej otwarciu. W wyniku tego szafa chłodnicza zużywa więcej energii, co może też przełożyć się w większej skali na wyższe rachunki. Ważną kwestią jest również standaryzacja. Profesjonalne urządzenia posiadają prowadnice, które przystosowane są do rozmiarów pojemników GN. Dzięki temu przechowywanie produktów jest jeszcze prostsze.

Co jeszcze jest istotne?

Przeszklone drzwi czy standaryzacja to niejedyne cechy, które warto wziąć pod uwagę. Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką listę, która podpowie Ci, co jeszcze jest ważne. Pojemność – większa szafa znaczy lepsza? Niekoniecznie. Pomyśl nad tym, jakie masz zapotrzebowanie i ile produktów będziesz przechowywać. Dopiero na tej podstawie wybierz pojemność szafy chłodniczej.

Wymiary – tutaj działa zasada jak w przypadku każdego innego urządzenia, czy mebla. Sprawdź, ile masz miejsca, a dopiero potem kup odpowiedni sprzęt.

Klasa energetyczna – dzięki temu parametrowi wiesz, ile prądu zużywa szafa. Najmniej prądu zużywają szafy oznaczone klasą energetyczną A+++.

Klasa klimatyczna – parametr informuje Cię, w jakim otoczeniu (jeśli chodzi o temperaturę i wilgotność) może pracować szafa, aby działała bezproblemowo.

Poziom hałasu – ten parametr określa, jakie natężenie dźwięku wydaje się z siebie urządzenie. Prościej mówiąc, dzięki poziomowi hałasu wiesz, czy szafa będzie cicho, czy głośno pracować. Im mniejsza liczba decybeli, tym mniej będziesz słyszeć urządzenie.