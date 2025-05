Moc różnorodnych nowości kinach Helios

Repertuar sieci kin Helios będzie w nadchodzących dniach niezwykle bogaty i zróżnicowany. Na wielkich ekranach zadebiutuje premiera z lubianej serii – „Karate Kid: Legendy”. Nie zabraknie też innych filmowych hitów oraz wielkich sportowych emocji za sprawą finału Ligi Mistrzów UEFA. Ponadto kina zapraszają na specjalne projekcje z okazji Dnia Dziecka, które odbędą się w dniach 30 i 31 maja oraz 1 czerwca.

„Karate Kid: Legendy”

W najbliższy piątek do kin trafi nowy film spod szyldu „Karate Kid”, tradycyjnie opowiadający o młodych adeptach sztuk walki i ich wyjątkowych mentorach. „Karate Kid: Legendy” przybliża postać zawodnika kung-fu, Li Forga, który zmuszony jest do przeprowadzki z Pekinu do Nowego Jorku. Li postanawia wziąć udział w turnieju karate, lecz jego umiejętności okazują się niewystarczające. Jego nauczyciel Pan Han zwraca się o pomoc do Daniela LaRusso, aby nauczył chłopca nowego stylu walki. W rolach głównych widzowie będą mogli zobaczyć Jackie Chana oraz Ralpha Macchio.

„Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka”

Dla największych fanów sagi „John Wick” sieć kin Helios przygotowała przedpremierowe seanse wyczekiwanej nowości – „Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka”, które odbędą się w czwartek, 5 czerwca. Eve, osierocona w wieku zaledwie 7 lat, zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma – ta przygarnia ją i doskonali w sztuce walki i tańca. Jako dorosła kobieta staje się profesjonalną zabójczynią i szuka zemsty na ludziach, którzy pozbawili jej rodziny. . .

„Mission: Impossible - The Final Reckoning”

Ponadto w repertuarze znajdą się najgłośniejsze premiery ostatnich tygodni. „Mission: Impossible - The Final Reckoning” to najnowsza odsłona serii, która skupia się na dalszych poszukiwaniach sztucznej inteligencji o nazwie The Entity. Po drodze główny bohater, Ethan Hunt znów zmierzy się z wrogiem z przeszłości, który odpowiada za śmierć bliskiej mu osoby.

„Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”

Miłośnicy horrorów mogą wybrać się na film „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”. To kolejna odsłona popularnej w latach 2000. serii, której głównym motywem jest zdolność przewidywania przyszłości przez jednego z bohaterów. Stefanie, którą od pewnego czasu prześladują powtarzające się koszmary, postanawia udać się do rodzinnego miasta. Jej celem jest odnalezienie jedynej osoby, która może przerwać błędne koło śmierci i ocalić członków jej rodziny przed makabrycznym końcem. . .

„Lilo i Stitch”

Widzowie w każdym wieku mogą wybrać się na rodzinny seans tytułu „Lilo i Stitch” – tym razem w wersji aktorskiej. Film opowiada historię samotnej dziewczynki o imieniu Lilo i zbiegłego kosmity, Stitcha. Ten ostatni jest niezwykłą istotą, mającą potrzebę niszczenia wszystkiego, co znajdzie się na jego drodze. Dla Lilo staje się jednak wyjątkowym przyjacielem, a nawet nowym członkiem rodziny.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Helios zaprasza na specjalne pokazy dla najmłodszych kinomanów! W dniach 30 i 31 maja oraz 1 czerwca w całej sieci odbędą się seanse filmowych nowości, którym będą towarzyszyć wesołe animacje i konkursy z nagrodami. W gronie prezentowanych tytułów znajdą się: „Lilo i Stitch”, „Dumna królewna” – baśniowa opowieść o odwadze i miłości, jak też bajka „Peppa poznaje dzidziusia”, w której rodzina najsłynniejszej świnki na świecie wkrótce się powiększy!

W kinach zagości także sport na najwyższym poziomie, gdyż w sobotę, 31 maja odbędzie się wielki finał Ligi Mistrzów UEFA! W decydującym starciu zmierzą się PSG i Inter Mediolan – utytułowane drużyny pełne gwiazd. W składzie klubu z Mediolanu może znaleźć się aż dwóch Polaków – Nicola Zalewski oraz Piotr Zieliński. Tych sportowych emocji nie można przegapić!

Fani anime mogą ruszyć do kin na pokazy japońskich animacji w ramach cyklu Nocne Maratony Filmowe. Już w piątek, 30 maja odbędzie się bowiem Mini Maraton Anime, a podczas wydarzenia zostaną wyświetlone dzieła kultowego studia Ghibli: „Podniebna poczta Kiki” oraz „Szopy w natarciu”.

W poniedziałek, 2 czerwca w wybranych lokalizacjach pojawi się Kino Konesera z dramatem „Wszystkie odcienie światła”. Obraz skupia się na losach trzech indyjskich kobiet, dla których wycieczka do nadmorskiego miasteczka daje im przestrzeń do realizacji swoich pragnień. W czwartek, 5 czerwca, w ramach cyklu Kultura Dostępna, odbędą się seanse filmu „Piep*zyć Mickiewicza 2” o nauczycielu, który wyróżnia się nieszablonowym podejściem do swoich nieco niesfornych uczniów. Ci ostatni przeżywają swoje nastoletnie dylematy i nieporozumienia.

Szczegóły dotyczące seansów oraz bilety na nadchodzące projekcje można znaleźć na stronie www.helios.pl , w aplikacji mobilnej oraz w kasach kin Helios w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.

