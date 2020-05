Kupzarogiem.pl, czyli bezpieczne zakupy po sąsiedzku online już wkrótce dostępne

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Prowadzisz sklep i chciałbyś rozszerzyć działalność w internecie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów? Mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie. Dołącz po grona sprzedawców na platformie Kupzarogiem.pl i zdobywaj nowych klientów.

W czasie zagrożenia pandemią Covid19 lokalni przedsiębiorcy borykają się z poważnymi kłopotami. Ograniczenia w ilości klientów obecnych w sklepie czy zachowanie odległości pomiędzy klientami wpływa ostatecznie na sprzedaż. Cierpią też klienci, którzy rzadziej wychodzą z domu, by zrobić zakupy. Obie grupy bezpiecznie połączy serwis Kupzarogiem.pl.

Kupzarogiem.pl to nowa platforma internetowa, łącząca mieszkańców z ich ulubionymi, lokalnymi sprzedawcami. Zapewnia komfort zakupów spożywczych online w domowym zaciszu – z dala od skupisk ludzi, bez presji i kolejek, z uwzględnieniem wszelkich wytycznych sanitarnych. Zakupy na Kupzarogiem.pl to nie tylko wygoda, ale również możliwość realnego wspierania lokalnych przedsiębiorców, co dla wielu (zwłaszcza tych najmniejszych) może okazać się szansą na przetrwanie.

Jak będzie można zrobić zakupy po sąsiedzku przez Internet?

Platforma zostanie uruchomiona w najbliższym czasie, ale już dziś informujemy w jaki sposób będzie można zrobić zakupy. Wystarczy wejść na stronę Kupzarogiem.pl, dodać ulubione produkty do koszyka oraz zapłacić przez płatności online (BLIK lub PayU). Zakupy będzie można odebrać osobiście w umówionym miejscu i terminie, jednak bez stania w kolejce, lub zamówić dostawę do domu. Klient może na spokojnie zastanowić się czego potrzebuje i dokonać zakupu o dowolnej porze – także w nocy. Wybór jest coraz większy, ponieważ do platformy dołączają kolejne sklepy.

Wśród produktów dostępnych na Kupzarogiem.pl są nie tylko produkty spożywcze, klienci będą mogli zamówić torty i ciasta z lokalnych cukierni, owoce i warzywa, kwiaty z kwiaciarni i centrum ogrodniczego czy środki ochrony osobistej jak rękawiczki lateksowe, maseczki czy płyny do dezynfekcji.

Jak sprzedawać po sąsiedzku przez Internet?

Aby zacząć sprzedawać online, wystarczy zarejestrować się na platformie Kupzarogiem.pl i wprowadzić oferowane produkty. Sprzedający nie ponosi żadnych kosztów „na start” (dla porównania uruchomienie tradycyjnego sklepu internetowego kosztuje nawet 20 000 zł). Rozliczenie prowizyjne gwarantuje płatność tylko za efekty - prowizja naliczana jest wyłącznie od faktycznej sprzedaży poprzez portal. Sprzedający korzysta również z preferencyjnej stawki za płatności elektroniczne, znacznie niższej niż w przypadku własnego e-sklepu.

Nawet kilkaset tysięcy potencjalnych klientów dziennie

Platforma Kupzarogiem.pl ciągle się rozwija. Codziennie rejestrują się na niej nowe sklepy. Sprzedawcy nie muszą ponosić wysokich kosztów marketingu internetowego, ponieważ właściciel serwisu zapewnia jego promocję w lokalnych mediach. Dzięki temu, oferta sklepu staje się widoczna nawet dla kilkuset tysięcy potencjalnych klientów dziennie. Logo każdego sklepu jest widoczne dla kupujących, co pozwala budować i wzmacniać wizerunek firmy w sieci.

Co ze sprzedażą, gdy pandemia COVID-19 minie?

Gdy zagrożenie minie, klienci pozostaną z bezpiecznymi nawykami, a sprzedawcy z użytecznym narzędziem komunikacji i sprzedaży. Dzięki zmniejszeniu kolejek i możliwości wybierania towaru online, nawet małe sklepy będą mogły z powodzeniem walczyć o klienta ze znacznie większymi konkurentami. W przypadku pojawienia się nowych zagrożeń i obostrzeń w przyszłości, sprzedawca będzie przygotowany, a klient spokojny, bo kupi to, czego potrzebuje niezależnie od sytuacji.

