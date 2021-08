Klinika leczenia niepłodności pomaga parom marzącym o dziecku

W przypadku długotrwałego i bezskutecznego starania się o dziecko wiele par szuka wszelkich możliwych rozwiązań, aby spełnić marzenia o byciu rodzicem. Kiedy większość standardowych metod leczenia niepłodności nie przynosi oczekiwanego rezultatu, warto zastanowić się nad leczeniem metodą in vitro oraz skorzystać z pomocy profesjonalnej kliniki leczenia niepłodności.

Czym jest zabieg in vitro?

Zapłodnienie in vitro (ang. in vitro fertilisation) polega na zapłodnieniu komórki jajowej przez plemnik w warunkach laboratoryjnych. In vitro zalicza się do najbardziej zaawansowanych metod leczenia niepłodności. Dla niektórych par to czasami jedyna możliwość na zajście w ciążę. Wskazaniem do zabiegu mogą być schorzenia takie jak: zaawansowana endometrioza, niedrożność jajowodów lub ich brak, obniżone parametry nasienia oraz niepłodność idiopatyczna, której przyczyny nie mogą być do końca wyjaśnione. Dodatkowo zaliczają się do tego sytuacje, kiedy inne metody leczenia niepłodności są nieskuteczne np. niepowodzenie wcześniejszych prób inseminacji domacicznej albo leczenia farmakologicznego.

Co ma wpływ na skuteczność in vitro?

Udane zapłodnienie zależy od wielu czynników takich jak indywidualna sytuacja medyczna pacjentów, wiek kobiety czy jakość nasienia mężczyzny. Duży wpływ ma również wiedza i umiejętności lekarza prowadzącego oraz embriologów. Jednym z wiodących w Polsce ośrodków, w którym można skorzystać z procedury in vitro, jest Klinika Bocian z placówką w Katowicach. W tym ośrodku leczenia niepłodności zespół doświadczonych specjalistów codziennie pomaga parom spełniać marzenia o posiadaniu dziecka. Według statystyk skuteczność cykli in vitro w Klinice Bocian w 2020 roku wynosiła aż 61,2%.

Jak wygląda procedura zabiegu IVF w klinice?

Metoda in vitro dzieli się na kilka etapów. Pierwszym z nich jest stymulacja jajników. W momencie, kiedy para jest zakwalifikowana do rozpoczęcia leczenia, przeprowadza się hormonalną stymulację jajników. Podczas tego procesu pacjentka przyjmuje leki, pozostając pod stałą kontrolą lekarza prowadzącego. W tym celu pacjentka musi kilkakrotnie odwiedzić klinikę. Na wizytach lekarz wykonuje USG oraz ocenia wybrane hormony. W ten sposób weryfikuje, czy organizm reaguje na leki. Kolejnym krokiem jest punkcja jajników, która polega na pobraniu komórek jajowych. Następnie są one zapładniane w laboratorium embriologicznym wcześniej pobranym nasieniem partnera. Hodowla zarodka pod czujnym okiem embriologa trwa od 2 do 5 dni. Ostatni etap to transfer zarodka do jamy macicy, zwykle przenoszony jest jeden lub dwa zarodki. Pozostałe, które są nietransferowane zostają zamrożone.

Czy można uzyskać dofinansowanie?

W niektórych miastach istnieje możliwość starania się o dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego, funkcjonują bowiem programy samorządowe. Klinika Bocian jest realizatorem kilku miejskich programów refundacji in vitro, w tym m.in. dla mieszkańców Sosnowca i Częstochowy.

Więcej informacji na temat procedury in vitro można dowiedzieć się tutaj: https://klinikabocian.pl/leczenie-i-skutecznosc/in-vitro