Jakie zabawki warto kupować 3-letniemu dziecku. Poradnik dla rodziców

Dziecko zaczyna bardzo szybko rosnąć, do lamusa już jakiś czas temu odłożono wózek spacerowy oraz gumowe klocki. Czas na panikę? Oczywiście, że nie. Korzystając z podpowiedzi zawartych w tym artykule, możesz podjąć rozsądną decyzję zakupową, jeżeli chodzi o wybór najwłaściwszych zabawek dla 3-letniej pociechy. Wskazujemy również na orbitę zainteresowań dzieci, ich tempo i kierunek rozwoju we wskazanym wieku. Wszystko po to, by mądrze dokonać właściwych wyborów. Ten artykuł jest dla Was, drodzy rodzice.

Co należy wiedzieć o trzylatkach?

Spróbujmy zatem na samym wstępie zgłębić nieco trudny temat, jakim jest bez wątpienia wiek 3 lat u rosnącego dziecka. Rodzice, którzy już mieli okazję zmierzyć się z taką rzeczywistością, z pewnością poznali słowo klucz- energia (i jeszcze raz energia). To prawda, dziecko w tym wieku uwielbia ruch we wszelkiej postaci. Skakanie po łóżku, skakanie z kanapy, skakanie (czasami) na samych rodziców... To również wiek, w którym maluchy uwielbiają biegać, rysować, przebierać się, bawić figurkami i budować wieże z klocków. Ale to nie wszystko.

Dużo zmienia się także w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym takiego trzyletniego brzdąca. Zachodzi ogromny rozwój językowy, dlatego mówienie i prowadzenie rozmów jest naprawdę ważne, także przy okazji codziennej zabawy. Warto zwracać na te aspekty uwagę. Dziecko w tym wieku już samodzielnie myśli i wyciąga wnioski, ale nadal zachodzi rozwój motoryczny, który także powinien być inspirowany kreatywnymi zabawkami. Odpowiadając zatem na pytanie, jakie zabawki dla 3-latka wybierać , powinniśmy celować przede wszystkim w takie, które kształcą i to w wielu wymiarach. Poznawanie świata w tym czasie to rzecz najważniejsza!

Zabawki dla 3-latka - kilka propozycji

Zacznijmy od zabawek kreatywnych, pobudzających do myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji. Brzmi poważnie? Być może, ale jeśli to założenie przyjmie formę naprawdę atrakcyjnego prezentu, to możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – skłonić dziecko do nauki oraz zapewnić mu masę niezapomnianych chwil z ulubioną zabawką.

Taką edukacyjną zabawką może być interaktywny domek, taka miniaturowa wersja świata, w którym aktualnie obraca się nasz 3-latek. Domek na pewno pobudzi ciekawość i zachęci do dalszego odkrywania. Świetnym pomysłem są zestawy z serii "mówiącego pióra". Maluch za jego pomocą przekona się, czy udzielił poprawnej odpowiedzi na pytanie, a przy okazji popracuje nad swoją motoryką, układając karty czy kostki na właściwe miejsce. Podobnie jest w przypadku magicznych abecadeł i magnetycznymi tablicami. Układ dotykowy i słuchowy poprawią maty sensoryczne. No i oczywiście nie zapominajmy o książkach – koniecznie kolorowych. To też będzie świetny i rozwojowy prezent dla 3-latka .