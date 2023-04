Jak usunąć gruz? Te metody stosowane są najczęściej!

Masz sporo gruzu pozostałego po pracach wyburzeniowych albo remontowych? Zobacz, jakie metody pozwolą na jego usunięcie!

Wynajem kontenera na gruz

Wynajem kontenerów polega na wynajmie specjalnego rodzaju pojemnika, który jest umieszczany na miejscu wskazanym przez klienta i wypełniany gruzem. Gdy pojemnik jest pełny, jest odbierany przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów, a zawartość jest wywożona na wysypisko lub do zakładu recyklingu.

Taka metoda wywozu gruzu jest bardzo dobrym wyborem z kilku względów. Przede wszystkim jest ona bardzo wygodna, ponieważ dzięki niej można na bieżąco zapełniać kontener gruzem w razie postępów prac. W ten sposób nie trzeba umieszczać gruzu na podwórku, a potem ponownie go ładować.

Również wynajem kontenerów na gruz jest bardzo przystępną cenowo ofertą, dlatego też dzięki niej można zredukować koszty związane w wywozem gruzu. To opłacalne rozwiązanie, gdy jest go sporo.

Gdy chodzi o taki wywóz gruzu Sosnowiec to jedno z tych miast na Śląsku, gdzie można go zlecić w przystępnych cenach. Dokładne informacje na temat oferty firm zajmujących się wywozem gruzu kontenerami można znaleźć w internecie.

Zamówienie wywozu gruzu z odbiorem

Drugim rozwiązaniem w przypadku konieczności pozbycia się gruz jest skorzystanie z kompleksowej usługi jego wywozu wraz z odbiorem.

Do zbierania gruzu wykorzystywane są wtedy najczęściej maszyny z chwytakami, które pozwalają na zebranie gruzu z danego miejsca. Następnie są one ładowane do kontenera albo na wywrotki, czyli na samochody ciężarowe z uchylną skrzynią służące do transportu dużych ilości odpadów.

Taka metoda jest praktykowana wtedy, gdy nie ma czasu na samodzielny wywóz gruzu lub zamówienie kontenera. Również jest ona bardzo dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy liczy się komfort i wygoda, ponieważ za wywóz gruzu jest odpowiedzialna firma komunalna świadcząca takie usługi. Nie trzeba więc niczym zajmować się samodzielnie.

Samodzielne usuwanie gruzu

Usuwanie ręczne we własnym zakresie najczęściej polega na fizycznym ręcznym usuwaniu gruzu i przewożeniu ich na miejsce składowania. Ta metoda jest odpowiednia dla mniejszych ilości odpadów.

Obecnie samodzielnie można wywieźć gruz do punktów typu PSZOK, czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Funkcjonują one w gminach i miastach i odbierają one odpady za darmo od osób opłacających rachunki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Dzięki temu nie trzeba ponosić wtedy dodatkowych kosztów, lecz transport gruzu trzeba zorganizować samodzielnie.

Wybór metody wywozu gruzu uzależniony będzie wobec tego od ilości odpadów oraz od miejsca, w którym są one składowane. Duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji ma również wygoda i szybkość pozbycia się odpadów oraz etap realizacji prac, podczas których dochodzi do powstania gruzu.