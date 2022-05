Jak obliczyć cenę fotowoltaiki? Sprawdzamy

Chyba każda osoba, która rozważa inwestycję w panele fotowoltaiczne, chce wiedzieć, jak oszacować kwotę do zapłaty za instalację dopasowaną do swoich potrzeb. Na szczęście istnieją wygodne narzędzia, dzięki którym obliczenie finałowej ceny fotowoltaiki jest całkiem proste. Chcesz dowiedzieć się, gdzie je znaleźć i jak z nich korzystać? Zapraszamy do dalszej lektury naszego artykułu.

Co składa się na cenę instalacji fotowoltaicznej?

Aby móc obliczyć cenę przyszłej instalacji, musisz dokładnie wiedzieć, na jakie parametry zamierzasz się zdecydować. Na ostateczne koszta składa się bowiem wiele czynników, takich jak:

wartość rachunków za prąd

moc instalacji

ilość paneli

miejsce montażu (na działce)

miejsce montażu (miasto, województwo)

sposób finansowania inwestycji

Jak widać, by poznać ostateczne koszta, należy dysponować szeregiem dokładnych danych. Efekty pracy specjalnych narzędzi są jednak bardzo ciekawe i pozwalają spojrzeć na potencjalną inwestycją z szerszej perspektywy. Przykładem takiego narzędzia może być kalkulator instalacji fotowoltaicznej od Elektro Control. Przy jego pomocy można w szybki sposób zapoznać się z wieloma szacunkami. Dotyczą one m.in. oszczędności w skali 25 lat, powierzchni, którą zajmować będą zamówione moduły, ekwiwalentu posadzonych drzew ze względu na przejście na odnawialne źródło energii, a także łącznego uzysku.

Na wyobraźnię klientów z pewnością działają również szacunki dotyczące ilości przejechanych kilometrów czy naładowanych samochodów elektrycznych dzięki potencjalnej instalacji. Jeśli chcesz sprawdzić, jak działa kalkulator instalacji fotowoltaicznej od Elektro Control, to po prostu kliknij ten link.

Jak obniżyć koszty instalacji?

Jeśli chcesz obniżyć koszty przyszłej instalacji, to możesz skonsultować się ze specjalistami, którzy podpowiedzą Ci, w jaki sposób można zaoszczędzić nieco pieniędzy, planując montaż. Fotowoltaika w ofercie Elektro Control sprzedawana jest wraz z pełnym wsparciem technicznym oraz logistycznym, a wyspecjalizowana kadra dobrze wie, w którym miejscu można szukać potencjalnych oszczędności. Znaczenie ma tak naprawdę wszystko - począwszy od rodzaju dachu, na którym zamontujesz panele, przez ich kierunek, aż po powierzchnię, którą w ten sposób zajmiesz. Warto więc podjąć współpracę z osobami, które znają się na rzeczy. Zamawiając fotowoltaikę z oferty Elektro Control, możesz na to liczyć. Nieważne więc, czy szukasz rozwiązania do swojego własnego domu, czy chcesz produkować energię do swojego gospodarstwa, a może odciążyć energetycznie swoją firmę. Odwiedziny strony z fotowoltaiką w ofercie Elektro Control wydają się dobrym posunięciem.

Kalkulator - wygodne rozwiązanie stworzone z myślą o Tobie

Jeśli więc zastanawiasz się nad inwestycją w panele fotowoltaiczne, nie wahaj się i skorzystaj z narzędzie, które pozwoli Ci oszacować cenę Twojej instalacji. Wystarczy garść danych, byś dowiedział się, ile zapłacisz, a także jak wiele zyskasz na kupnie modułów. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest chociażby kalkulator instalacji fotowoltaicznej od Elektro Control. Pozwala on spojrzeć na przyszły zakup z innej strony i dostrzec zalety, których nie widzi się na pierwszy rzut oka.