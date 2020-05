Dobry materac to podstawa dobrego snu. Sprawdź jak wybrać właściwy materac

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Budzisz się niewyspany, bolą cię plecy i nie masz energii na to, by stawić czoło nadchodzącemu dniu? Przyczyn takiego stanu rzeczy może być całe mnóstwo, jednak najczęściej odpowiada za to nieodpowiednio dobrany materac.

Konsekwencje obejmują nie tylko kiepskie samopoczucie, ale też poważne schorzenia kręgosłupa i wady postawy, na które w największym stopniu narażeni są najmłodsi. Na domiar złego wybór odpowiedniego materaca wcale nie jest łatwy. By podjąć dobrą decyzję, pod uwagę powinieneś wziąć różne czynniki. Co więcej, innymi czynnikami należy kierować się, wybierając materac dla dziecka, innymi zaś dla dorosłego singla oraz pary. Chcąc choć trochę ułatwić wam to zadanie, przygotowaliśmy krótki poradnik.

Wybieramy materac dla dziecka

Najpoważniejszym błędem popełnianym przez rodziców jest kupowanie materaca sprężynowego. By ten zapewniał optymalne podparcie dla kręgosłupa, dziecko musi ważyć co najmniej 60 kilogramów. W przeciwnym wypadku może zakłócić rozwój twojej pociechy. Zamiast niego postaw więc na wysokiej klasy materac piankowy. Szczególnie dobrze sprawdzą się modele z pianką termoelastyczną lub lateksową, które najlepiej dopasowują się do kształtu pleców.

W przypadku materaca dla dziecka duże znaczenie mają też kwestie higieniczne. Łatwość utrzymania go w czystości zależy przede wszystkim od pokrowca. By bez problemu usunąć wszelkie zabrudzenia, a ponadto nie dopuścić do rozwoju roztoczy, grzybów i bakterii, należy wybrać model z łatwo zdejmowalnym pokrowcem, który można prać w pralce.

Jak wybrać materac jednoosobowy?

Równie trudny może być wybór materaca dla jednej osoby dorosłej. W tym przypadku o komforcie snu w największej mierze decyduje twardość. Od razu zrezygnuj z modeli oznaczonych symbolem H1 – te są przeznaczone dla najmłodszych. Wybór twardości materaca powinien być uzależniony przede wszystkim od twojej wagi. Ogólnie rzecz biorąc, możesz kierować się tym przelicznikiem:

H2 (materac średnio miękki) – przeznaczony przede wszystkim dla kobiet oraz nastolatków o wadze od 50 do 80 kilogramów;

H3 (materac średnio twardy) – dla osób o masie ciała do 100 kilogramów;

H4 (materac twardy) – dla użytkowników ważących ponad 100 kilogramów.

Wybierając materac dla singla, warto zwrócić też uwagę na jego rozmiar. Jeśli nie dysponujesz dużą sypialnią, wybieraj materace 90x200. Jeśli jednak masz w mieszkaniu nieco więcej miejsca, najlepiej zrobisz decydując się na szerszy, zapewniający większy komfort snu model. Najwygodniejszą opcją dla jednej osoby będą na pewno materace 120x200.

Materac dla pary. Jaki będzie najlepszy?

Zdecydowanie najtrudniejsze zadanie czeka wybierających materac dla pary. Zwłaszcza, jeśli partnerów dzielą przyzwyczajenia lub waga. W takich sytuacjach najlepiej wybrać materac, który dostosuje się do kształtu każdego z nich osobno. Tę właściwość mają między innymi modele SleepMed z linii Hybrid lub Mambo. Pierwsze to modele kieszeniowe, drugie zaś termoelastyczne.

Druga kwestia to rozmiar. Tu kupującego w dużej mierze ogranicza wielkość sypialni. Jeśli ta jest naprawdę mała, wybieraj materace 140x200 lub 120x200, pamiętając, że te drugie zapewnią wam tylko minimalny komfort. Optymalny wybór to materac o szerokości 160 centymetrów lub większej.