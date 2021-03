Biura do wynajęcia w centrum Rudy Śląskiej. Willa przy Niedurnego 75 czeka na najemców

Willa przy ulicy Piotra Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej to połączenie nowoczesności i tradycji. Zabytkowy gmach przeszedł niedawno gruntowną rewitalizację, a teraz czeka na nowych najemców. To idealna przestrzeń na biura, gabinety czy kancelarię.

Biura do wynajęcia w samym sercu Rudy Śląskiej

Budynek zlokalizowany jest w sercu Rudy Śląskiej, w łatwo dostępnym i dobrze skomunikowanym miejscu. Mieści się bowiem tuż obok przystanku autobusowego i tramwajowego Huta „Pokój”. Obiekt oddalony jest zaledwie kilka minut jazdy od DTŚ oraz autostrady A4. W sąsiedztwie willi usytuowana jest zabytkowa „Florianka”, Biedronka, bank, przychodnia, przedszkole, Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty oraz Urząd Miasta.

Budynek z duszą

Gmach posiada bogatą historię. Został wybudowany około 1910 r. dla pracowników Huty „Pokój” („Friedenshąźtte”). W 2018 r. MPGM TBS Sp. z o.o. odkupiło go i przystąpiło do kapitalnego remontu. W efekcie obiekt stał się architektoniczną perełką i nowoczesnym centrum biurowo-usługowym. W listopadzie 2020 r. swoją siedzibę ulokował tu Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Remont pozostałych pomieszczeń dobiega końca.

- Na nowych najemców czekają pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze oraz na poddaszu. Wszystkie wyposażone są w klimatyzację oraz pełny węzeł sanitarny. W wielu z nich można urządzić aneks kuchenny. Do zagospodarowania jest ponad 470 m² - podkreśla Krzysztof Mikołajczak z MPGM TBS SP z o. o.

Niedurnego 75 to idealna lokalizacja na biuro

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej oferuje wynajęcie wyremontowanych pomieszczeń pod działalność gospodarczą:

260 m2 (4 lokale użytkowe, I piętro),

218 m2 (4 lokale użytkowe, poddasze),

pomieszczenia na poziomie piwnicy.

Atutem budynku jest fakt, że wszystkie pomieszczenia przystosowane są do osób z niepełnosprawnościami, wybudowano bowiem windę i zlikwidowano bariery architektoniczne. W obiekcie zamontowano alarm, monitoring oraz domofon. Co więcej, do każdego lokalu przyporządkowane zostało miejsce parkingowe na ogrodzonym parkingu.

Szczegółowych informacji udziela: MPGM TBS SP z o. o. Biuro Eksploatacji, tel. 32 242 01 33, wew. 741, 745, mail: mpgm@mpgm.com.pl.

