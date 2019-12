Agregat wody lodowej - co to takiego?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Agregaty chłodnicze występują w wielu odmianach. Każda z nich pełni określone funkcje i sprawdza się w konkretnych przypadkach. Jednym z rozwiązań stosowanych w przemyśle jest agregat wody lodowej. Jakie korzyści daje tego rodzaju urządzenie?

Agregat wody lodowej – jaką ma budowę?

Pod tą nazwą kryją się urządzenia odprowadzające ciepło z cieczy. Głównym elementem, który umożliwia prawidłową pracę, jest woda lodowa. Wytwarzana jest ona w chillerze, skąd trafia do wymienników ciepła. Tam zostaje ogrzana i ponownie wraca do agregatu. Schłodzona ciecz w parowniku trafia do chłodnic dzięki systemowi pomp dystrybucyjnych. W przemyśle stosuje się dwa rodzaje agregatów wody lodowej. Pierwszy z nich bazuje na skraplaczu chłodzonym powietrzem. Montuje się je na zewnątrz budynku w jednej obudowie z pozostałymi częściami agregatu. Taki agregat lodowy jest obecnie najchętniej wybieranym rozwiązaniem. Taki model niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim generuje niskie koszty inwestycyjne oraz instalacyjne. Ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu umożliwia ograniczenie powierzchni maszynowni w budynku.

Agregat wody lodowej – kto je oferuje?