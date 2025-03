Zakupy i sprzedaż w sieci? Pamiętaj o bezpieczeństwie!

Zakupy i sprzedaż online są nie tylko bardzo wygodne, ale i szybkie. Tego typu platformy cieszą się ogromną popularnością.

Z łatwością można na nich kupić lub wystawić rzeczy, których już nie potrzebujemy. Zgodnie z zeszłorocznym raportem „E-commerce w Polsce”, aż 75% internautów robi zakupy w polskich sklepach internetowych oraz 30% w zagranicznych. Jednocześnie należy zauważyć, że według CERT Polska w 2022 roku liczba fałszywych sklepów wzrosła o 34% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Uważaj na internetowych oszustów

Miejsc, w których można natknąć się na stworzoną przez cyberprzestępców witrynę, jest wiele: mogą to być strony pojawiające się jako treści sponsorowane w wynikach wyszukiwania, odsyłacze do witryn w reklamach produktów, polecane produkty – wyświetlane po wyszukaniu konkretnej rzeczy, którą chcielibyśmy kupić, najlepiej z jak największym rabatem. To tylko nieliczne z przykładów, na które możemy się natknąć w internecie.

Jedna wiadomość, masa problemów

Sposobów na oszustwo jest wiele. Przestępcy są bardzo kreatywni. Podszywają się pod kupujących, sprzedających, pracowników platformy lub banku, itd. Opcji jest dużo więcej. Niepozorna wiadomość typu „Dzień dobry, jestem zainteresowany wystawionym przez Pana produktem. Czy przed zrobieniem przelewu może Pan potwierdzić mi swoje dane, numer telefonu?”. Kolejna wiadomość może sugerować chęć kupienia przedmiotu, przesłania link do fałszywej strony płatności, a w rezultacie przekazaniem przestępcom swoich danych i pieniędzy.

– Świadomość i wiedza na temat zagrożeń związanych z płatnościami internetowymi może nas uchronić przed utratą nie tylko pieniędzy, ale również naszych danych. Na rynku istnieje wiele rozwiązań, które chronią użytkowników platform płatniczych, jednak nie możemy opierać się tylko na nich. Zdrowy rozsądek, czujność i weryfikacja stron, na których dokonujemy transakcji finansowych muszą nam towarzyszyć każdego dnia – mówi ekspertka NASK-PIB, Anna Kwaśnik.

Poradnik zakupowy

Zdrowy rozsądek i weryfikacja to podstawy w poruszaniu się w przestrzeni internetowej, tak samo jak świadomość zagrożeń, Udostępniono poradnik zakupowy, z którego zasady warto przyswoić i stosować je w codziennym życiu.

Z poradnika zakupowego dowiesz się: