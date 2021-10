Zaginęła 17-letnia Wiktoria Chwastek

Zespół Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KMP Sosnowiec prowadzi czynności poszukiwawcze za zgłoszoną jako osoba zaginiona w dniu 01.10.2021 rok (faktyczne zaginięcie w dniu 30.09.2021 rok) 17-letnią Wiktorią Chwastek.

Rysopis: wiek z wyglądu 17 lat, wzrost około 160 cm, średnia budowa ciała, włosy długie, farbowane, brązowe, proste, oczy piwne, nos średni, uszy normalne, uzębienie pełne,

Stwierdzony ubiór w momencie zaginięcia: bardzo krótkie bawełniane spodenki koloru beżowego, bluza z kapturem beżowa z różą z przodu, buty czarne sportowe NIKE, czarny plecak.

Cechy charakterystyczne: / znaki szczególne: blizny po samookaleczeniach na nadgarstkach maskowane dużą ilością gumek i bransoletek

Ustalono, że w dniu 30.09.2021 roku o godzinie 8.00 opuściła Placówkę Opiekuńcza w Sosnowcu i miała udać się do Szkoły Gastronomicznej w Katowicach Szopienicach, gdzie, jak ustalono, nie dotarła jak i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca pobytu oraz nie nawiązała kontaktu z placówką jak i najbliższymi. Telefon zaginionej pozostaje nieaktywny.

Wszystkie osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań KMP w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 12 26 lub 47 855 13 07, Oficerem Dyżurnym Komendy pod numerem telefonu 47 852 12 55 lub 47 852 12 00 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.