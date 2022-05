Zaginął 36-letni Szymon Korejwo

Zespół Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KMP Sosnowiec prowadzi czynności poszukiwawcze za zaginionym w kwietniu 2022 roku 36-letnim Szymonem Korejwo. Zaginięcie zgłoszono 20 maja 2022 roku.

Zaginiony Szymon Korejwo - rysopis:

wiek z wyglądu 36 lat, wzrost około 175 cm, krepa budowa ciała, włosy krótkie, ciemne , proste, bez zarostu na twarzy, uszy przylegające, twarz okrągła, oczy szeroko rozstawione, oczy jasne,

Stwierdzony ubiór w momencie zaginięcia: brak informacji

Cechy charakterystyczne: blizny po oparzeniach na ręce lewej i klatce piersiowej

Ustalono, że Szymon Korejwo z początkiem miesiąca kwietnia 2022 roku pojechał do swojego ojca na teren Augustowa, gdzie przebywał przez okres około 2 tygodni, po czym pożyczył od ojca samochód Renault Megane o początkowych numerach rejestracyjnych BAU 15... i wrócił tym samochodem do Sosnowca, co potwierdził w rozmowie telefonicznej z ojcem. Ustalono, że ostatni raz, kiedy był widziany, to wówczas, gdy przebywał w Noclegowni w Sosnowcu, skąd w dniu 24.04.2022 roku wyszedł i do chwili obecnej nie powrócił, a jego miejsce pobytu nie jest znane. Nie ma z nim również kontaktu telefonicznego. Ustalono, że Szymon Korejwo cierpi na różne schorzenia, jednak jest w pełni zdolny do samodzielnej egzystencji. Ustalono, że zaginiony może funkcjonować w gronie osób bezdomnych.

Wszystkie osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 13 15 lub 47 852 13 07, Oficerem Dyżurnym pod numerem 47 852 12 00 lub 47 852 12 55 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.