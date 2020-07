"Sprawdzaj, czytaj, pytaj!" - ogólnopolska kampania społeczna UOKiK

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

15 lipca br. ruszyła ogólnopolska kampania społeczna, w której UOKiK ostrzega przed oszustami i ryzykiem utraty pieniędzy: Duży, szybki zysk bez ryzyka? Rzekome leki lub tajemnicze urządzenia medyczne? Konsumencie, uważaj! Możesz wpaść w pułapkę!

Nie daj się nabrać lub oszukać: „Sprawdzaj, czytaj, pytaj!”

Kampania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zwrócić uwagę społeczeństwa na nasilone zagrożenie nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami w związku z obecną, wyjątkową sytuacją. Ze skarg konsumentów wynika, że do wielu osób kierowane są oferty alternatywnych inwestycji finansowych, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Konsumenci namawiani są także na produkty lub usługi, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie.

W związku z licznymi skargami i sygnałami konsumentów, które do nas wpływają, przygotowaliśmy kampanię informacyjną, w tym dwa komunikaty do telewizji i radia, które przyczynią się do zwiększenia świadomości i bezpieczeństwa konsumentów - mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Alternatywne inwestycje finansowe

W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwą inwestycję finansową. Oszuści doskonale wiedzą, jak wykorzystać społeczny niepokój i niepewność. Oferty alternatywnych inwestycji w niestandardowe walory, waluty, dobra lub surowce obiecują stały i bezpieczny zysk na wysoki procent, a potem okazują się finansowym fiaskiem.

Trzeba także uważać na projekty inwestycyjne z małą opłatą startową, w których warunkiem otrzymania udziałów jest promowanie przedsięwzięcia wśród znajomych. Te z kolei okazują się zwykle piramidami finansowymi.

Pamiętaj, „okazje” zbyt dobre, aby być prawdziwe to najczęściej oszustwo i zamiast zyskać możesz stracić ― swoje wszystkie oszczędności. Internet, media społecznościowe - to tu najczęściej czyhają na ciebie te zagrożenia.

Przestrzegam przed inwestowaniem pieniędzy w systemy promocyjne typu piramida. To może być przykładowo projekt inwestycyjny z małą opłatą startową, z której część ma być przekazywana na cele charytatywne, a warunkiem otrzymania udziałów jest promowanie przedsięwzięcia wśród znajomych. Z rezerwą podchodźmy też do tzw. łańcuszków - dodaje Tomasz Chróstny.

Nieuczciwy produkt lub usługa - zdrowie

W trudnych czasach łatwiej także wpaść w pułapkę i nabrać się na ofertę produktu lub usługi, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie, np. dzięki działaniu rzekomych leków czy urządzeń. Z ostrożnością podchodźmy do reklam i nie dajmy się nabrać, nawet jeśli naciągacze podszywają się pod lekarzy, ekspertów, renomowane instytuty badawcze czy osoby „uzdrowione”.

Na tego typu nieuczciwe praktyki i oszustwa narażeni są szczególnie starsi konsumenci - nasi rodzice, dziadkowie, sąsiedzi. To do nich sprzedawcy dzwonią lub - co gorsza - odwiedzają ich w domu, stosując różne sztuczki i manipulacje: złudzenie wyjątkowej okazji, fałszywy dług wdzięczności, zwodnicze wzbudzanie sympatii, rzekome rabaty i gratisy oraz konieczność podjęcia decyzji „tu i teraz”.

Konsumenci często ponoszą poważne straty finansowe, kupując u nieuczciwych sprzedawców. Co ważne, problem dotyczy również seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do dochodzenia swoich praw - dodaje Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

„Sprawdzaj, czytaj, pytaj!”

To hasło kampanii zainicjowanej przez Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego i zarazem apel do konsumentów. Nie chcesz dać się oszukać i stracić pieniędzy? Oto jak się możesz przed tym ochronić:

Dokładnie sprawdzaj oferty - zwłaszcza te pochodzące od nieznanych ci osób czy organizacji.

Nie wierz w szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka!

Nie ulegaj presji dokonania natychmiastowych przelewów, szczególnie na nieznane ci konta.

Sprawdzaj reklamy, które pojawiają się, gdy korzystasz z mediów społecznościowych - czasem są powiązane z odpłatnymi usługami i zapraszaniem twoich znajomych do projektów biznesowych, które w rzeczywistości są piramidami finansowymi.

Piramidy finansowe mają kamuflaż - neutralne albo pozytywnie wyglądające strony www, promujące np. przedsięwzięcia biznesowe, darmowe szkolenia online, inicjatywy społeczne.

Rzetelny sprzedawca podaje na stronie internetowej dane swojej firmy - jeśli ich tam nie ma, nie ufaj mu.

Bądź czujny na oferty sprzedawców, którzy chcą przyjść do twojego domu i przedstawić Ci jakiś produkt lub urządzenie.

Uważaj, jeśli ktoś dzwoni do ciebie z ofertą tajemniczego, leczniczego produktu lub urządzenia - to pewnie dobrze przygotowany manipulator, który sprzeda ci coś bezwartościowego.

Czytaj dokumenty, które podpisujesz.

Daj sobie czas na decyzję - jeśli ktoś każe ci ją podjąć natychmiast, bo okazja się nie powtórzy, najprawdopodobniej chce cię oszukać.

Pytaj o zdanie lub opinię swoich znajomych lub najbliższych.

Jeśli podejrzewasz oszustwo, zgłoś sprawę Policji.

Wspólne działanie - większa skuteczność

UOKiK przygotował dwa 30-sekundowe spoty przeznaczone do emisji w telewizji, radio, Internecie oraz na nośnikach w przestrzeni publicznej. 15 lipca br. kampania ruszyła w Telewizji Polskiej i Polskim Radio. Działania informacyjne i edukacyjne przynoszą jednak najwięcej korzyści w przypadku współpracy wielu podmiotów jednocześnie.

Zachęcam gorąco do włączenia się w naszą kampanię media, instytucje i organizacje pozarządowe. Każda forma wsparcia akcji umożliwi dotarcie do szerszego grona odbiorców i tym samym ochroni szersze grono konsumentów przed działaniami oszustów - mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Spoty są dostępne na stronie UOKiK.

