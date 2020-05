Śląskie: Puste klasy, mało dzieci. Niewielkie zainteresowanie otwartymi szkołami

25 maja to pierwszy dzień, w którym dzieci z klas 1-3 mogły wrócić do szkoły. W woj. śląskim nie wszystkie miasta zdecydowały się na otwarcie swoich placówek. Tam, gdzie miasto dało zielone światło na otwarcie szkół – klasy świeciły pustkami.

Wczoraj tak wyglądała lekcja w Szkole Podstawowej nr 1 w Chorzowie. Zainteresowanie zajęciami opiekuńczymi jest bardzo niewielkie. Do szkoły przyszła zaledwie trójka uczniów. Każdy, kto przyprowadza dziecko musi się liczyć z reżimem sanitarnym.

Wypełniają odpowiednie dokumenty, zgłoszenia, wypełniają kwestionariusz. Tutaj mierzona jest temperatura i dopiero wtedy dziecko może wejść do szkoły, kiedy mamy całkowitą pewność, że nie miało temperatury, nie miało styczności z osobami chorymi. Staramy się przestrzegać jak najbardziej wszystkich procedur – mówi Róża Wicher, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Chorzowie.

Ale to nie wszystko, bo każdy odwiedzający szkołę (poza dziećmi) musi ubierać jednorazowe rękawiczki. W przypadku, gdy u dziecka personel stwierdzi gorączkę – nie zostanie wpuszczone do szkoły. Z brakiem frekwencji musiały się także liczyć inne szkoły podstawowe w mieście.

Na 22 szkoły podstawowe, które mamy w Chorzowie otworzyło się dzisiaj 14, bo do 8 z nich nie zgłosił się żaden rodzic, który zadeklarował, że puści tam dzisiaj swoje dziecko. Zadeklarowanych było natomiast 88 dzieci w całym mieście. Z tego co wiemy, te informacje do nas napływają, że nawet tylu dzieci nie ma dzisiaj w chorzowskich szkołach – mówi Kamil Nowak, Urząd Miasta Chorzów.