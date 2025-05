Noc Muzeów 2025: Śląska Policja po raz pierwszy otwiera swoje drzwi

W tym roku Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach po raz pierwszy dołącza do grona instytucji uczestniczących w ogólnopolskiej Nocy Muzeów. To niepowtarzalna okazja, by zajrzeć za kulisy codziennej pracy śląskich policjantów, poznać historię i tradycję naszej formacji oraz zobaczyć, jak wygląda współczesna służba.

Organizatorzy zapraszają już w sobotę 17 maja od 18.00-22.00 na ul. Lompy 19 w Katowicach.

Komenda otwiera drzwi dla zwiedzających

Zwiedzający będą mieli okazję odwiedzić siedzibę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz poznać ciekawostki związane z działalnością Policji na przestrzeni lat, a także obejrzeć ekspozycje z historycznymi emblematach i pamiątkami.

Tematyczne stoiska i specjalistyczny sprzęt

Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji, w tym tematyczne stoiska przygotowane przez różne komórki organizacyjne komendy. Przy stoisku policyjnych kontrterrorystów z Katowic będzie można zobaczyć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w działaniach bojowych, robota pirotechnicznego, pojazdy terenowe.

Oddział Prewencji i sprzęt służbowy

Swoje stoisko zaprezentuje również Oddział Prewencji Policji w Katowicach. Funkcjonariusze przedstawią policyjny sprzęt, pojazdy służbowe i terenowe, armatkę wodną Tajfun, pojazd Mitsubishi z łodzią oraz umundurowanie ćwiczebne i mundury patroli wodnych.

Rekrutacja i edukacja

Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach zaprezentuje ofertę rekrutacyjną – będzie można dowiedzieć się, jak wygląda proces naboru do służby w Policji oraz porozmawiać z uczniami klas mundurowych o tym, jak zostać policjantem.

Na miejscu obecni będą także policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach ze stoiskami informacyjno-profilaktycznymi, na których zaprezentują kolekcję policyjnych naszywek oraz sprzęt służbowy.

W wydarzeniu uczestniczyć będą także jeźdźcy wraz z końmi służbowymi, co będzie nie lada gratką dla miłośników zwierząt.

Nie zabraknie również policyjnych techników kryminalistyki ze stanowiskiem daktyloskopijnym – każdy chętny będzie mógł wykonać własny odcisk palca. Mundurowi z ruchu drogowego zaprezentują m.in. narkogogle i alkogogle, policyjne motocykle oraz radiowozy.

Zwiedzanie komendy i opowieści z przeszłości

Jedną z głównych atrakcji wieczoru będą cyklicznie odbywające się wizyty w budynku komendy. Uczestnicy będą mogli zobaczyć historyczne wnętrza, gabloty z archiwalnymi materiałami oraz wysłuchać ciekawych opowieści o codziennej służbie policjantów i funkcjonowaniu jednostki na przestrzeni dekad.

Wystawa IPN i historia kobiet w Policji

Na auli komendy odbędzie się również wyjątkowa Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej: Zgładzona formacja oraz wykład przygotowany przez przedstawicielkę Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcony historii Policji oraz historii kobiet w Policji, co ma szczególne znaczenie, ponieważ w tym roku obchodzimy 100-lecie obecności policjantek w szeregach formacji.

Pokazy i występ orkiestry

Podczas wydarzenia mundurowi chętnie opowiedzą o swojej pracy i codziennych wyzwaniach oraz przeprowadzą pokaz umundurowania policyjnego z charakterystyką mundurów. Artystycznym akcentem będzie występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia jest Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach przy współudziale funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych śląskiej Policji.