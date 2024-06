MBP przygotowała trzy wakacyjne konkursy dla dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator akcji „Jestem EKO z BIBLIOTEKĄ – lato 2024” – serdecznie zaprasza do udziału w trzech wyjątkowych konkursach dla dzieci – plastycznym, literackim i drużynowym – do wyboru – do koloru! Honorowym patronatem letnią akcję objął Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński.

Jestem EKO z Biblioteką – lato 2024

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody – książki, gry, zabawki, gadżety, bilety do Kina Helios, vouchery do laserowego centrum Laserhouse Sosnowiec i do parku trampolin JumpMax w Sosnowcu. Życzymy świetnej zabawy! Termin zgłoszeń – 20 sierpnia 2024.

Do wyboru konkurs plastyczny, literacki oraz drużynowy

Zagłębiowskie zwierzaki rządzą! – konkurs plastyczny adresowany do dzieci w wieku 6-12 lat, podzielony na dwie kategorie. Pierwsza polegać będzie na uszyciu maskotki-przytulanki, druga na stworzeniu płaskiej pracy plastycznej. W obu kategoriach głównym bohaterem będzie wybrane przez uczestnika konkursu zwierzątko, które można spotkać w naturze, na terenie Zagłębia Dąbrowskiego (np. bóbr, nietoperz, sikorka, łoś, dziki chomik). Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas pokonkursowej wystawy.

EKO-bajka – nauczajka – konkurs literacko-plastyczny na najciekawszą bajkę ekologiczną, mającą na celu edukowanie odbiorcy, adresowany do dzieci w wieku 6-12 lat. Uczestnicy będą mogli zgłaszać bajki napisane tradycyjnie lub opracowane w formie komiksu. Najciekawsze bajki zostaną nagrane w formie audiobooka udostępnianego na kanale YouTube Biblioteki, a także w formie e-booka (również dostępnego bezpłatnie na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl).

Lato bez prądu – drużynowy konkurs adresowany do dzieci w wieku 6-12 lat, na album/lapbook, w którym dzieci udokumentują różnorodne aktywności, gry i zabawy, jakim oddawały się podczas akcji letniej w sosnowieckiej Bibliotece. Clue konkursu polegać będzie na tym, że wszystkie prezentowane za pomocą zdjęć, opisów i ilustracji aktywności nie będą mogły wykorzystywać narzędzi, sprzętów i zabawek elektronicznych. Konkursowe drużyny tworzone będą w Świecie Nauki i Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki i we wszystkich 18 filiach bibliotecznych na terenie Sosnowca.

Opis projektu

Jestem EKO z BIBLIOTEKĄ – lato 2024 – projekt wakacyjny dla dzieci (6-12 lat), który poprzez wspólne czytanie, tworzenie i zabawę przybliży dzieciom zagadnienia związane z ekologią i ochroną środowiska. Partnerami i gośćmi akcji będą pisarze, naukowcy, ekolodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. W programie znajdą się warsztaty, spotkania, wycieczki, konkursy, pokazy filmowe, wydarzenia plenerowe i multimedialne oraz happeningi. Rozmaite propozycje z zakresu literatury i czytelnictwa, filmu, plastyki, ale i botaniki, zoologii i ekologii, a także różnorodnych działań kreacyjnych – zapewnią dzieciom interesującą formę spędzenia letniego czasu, a także możliwość rozwoju pasji, wyobraźni, zakresu wiedzy i kreatywności w codziennym dbaniu o planetę. Istotnym walorem akcji będzie prezentacja licznych książek beletrystycznych i popularnonaukowych oraz komiksów, dotyczących ekologii, a wiele elementów projektu adresowanych będzie do towarzyszących dzieciom opiekunów (np. rodziców i dziadków).

Cel projektu

Celem projektu jest integracja dzieci z różnych środowisk, rozbudzanie w nich potrzeby pogłębiania wiedzy – literackiej i ekologicznej, rozwijania wyobraźni, fantazji i talentów, rozwój logicznego i kreatywnego myślenia, inteligencji emocjonalnej, propagowanie czytelnictwa wśród dzieci z wszystkich dzielnic miasta, pochodzących z rodzin o różnym stanie majątkowym, często niemającym dostępu do zajęć pozalekcyjnych, tematycznych półkolonii czy obozów.

Zadaniem organizatorów jest również promocja książek beletrystycznych i popularnonaukowych, a także komiksów i powieści graficznych, audiobooków, gier edukacyjnych i zespołowych, kształtowanie zainteresowań kulturalnych, wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w kulturze, pogłębianie wiedzy humanistycznej, ekologicznej, biologicznej, geograficznej, ekonomicznej i plastycznej.

Ponadto kreatywne, nieraz nowatorskie, animowanie czasu wolnego dzieci spędzających wakacje w mieście, nie zapominając o dobrej zabawie, współpracy, budowaniu zdrowych nawyków, pewności siebie i naturalnej empatii! Podczas naszej letniej akcji, dzieci nabędą nowe umiejętności, odkryją nowe pasje, ujawnią ukryte talenty, poznają liczne metody działania na rzecz ochrony środowiska. Przedstawione zostaną im różnorodne strategie, których celem jest bardziej zrównoważone korzystanie z zasobów planety. Dzięki polecanym i czytanym wspólnie książkom, zaprezentowanym filmom, ale także warsztatom, wycieczkom, rozmowom z zaproszonymi specjalistami będą mogły dowiedzieć się więcej na temat wszelkich aspektów ekologii – troski o zwierzęta i ich naturalne środowisko, segregacji śmieci i ograniczania konsumpcjonizmu, odnawialnych źródeł energii, ochrony jakości powietrza i wody, zrównoważonej mody, alternatywnych diet, niemarnowania jedzenia itp.