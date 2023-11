Hokejowa reprezentacja Polski po raz pierwszy zagra na Nowym Zimowym!

Przed nami pierwsze mecze reprezentacji Polski po awansie do hokejowej elity. Biało-czerwoni w dniach 9-11 listopada zagrają w sosnowieckim ArcelorMittal Park podczas Turnieju o Puchar Niepodległości. Rywalami Polaków będą zespoły Estonii, Łotwy i Litwy. Ruszyła sprzedaż biletów na te spotkania.

Turniej o Puchar Niepodległości

W maju tego roku kadra narodowa osiągnęła wielki sukces, zajmując drugie, premiowane awansem do elity miejsce w turnieju Dywizji IA w angielskim Nottingham. Kibice po raz pierwszy po awansie będą mogli zobaczyć drużynę w akcji podczas listopadowego Turnieju o Puchar Niepodległości. Hokejowe Orły zadebiutują w nim na nowym Stadionie Zimowym w ArcelorMittal Park w Sosnowcu.

– Dla kadrowiczów to świetna okazja, aby po długiej przerwie zaprezentować się przed polską publicznością. Stadion Zimowym w Sosnowcu zrobił na mnie bardzo korzystne wrażenie. To nowoczesny i funkcjonalny obiekt, na którym niczego nam nie zabraknie. Liczymy, że kibice wypełnią trybuny i będą mocno nas wspierać – mówi Robert Kalaber, selekcjoner reprezentacji Polski.

Właśnie w Sosnowcu, reprezentacja rozpocznie przygotowania do najważniejszego dla polskiego hokeja turnieju od ponad dwóch dekad. W maju 2024 roku w Czechach kadrowicze po 22 latach przerwy zagrają wśród najlepszych drużyn globu. W grupie B Polacy zmierzą się m.in. z takimi potęgami jak Słowacja, Szwecja oraz Stany Zjednoczone. Zanim jednak do tego dojdzie Biało-Czerwoni w Sosnowcu zagrają z Łotwą, Estonią i Litwą. – W Turnieju o Puchar Niepodległości chcemy zrealizować trzy cele: wkomponować nowych zawodników do naszego systemu gry, wygrać wszystkie spotkania oraz pokazać kibicom dobry hokej – wylicza Kalaber.

– W naszym Arcerol Mittal Parku gościliśmy już reprezentacje koszykarzy, siatkarzy, grała u nas młodzieżowa reprezentacja Polski w piłce nożnej. Teraz przyszedł czas na hokeistów. Mamy kapitalny obiekt, nowy Stadion Zimowy to obecnie najnowocześniejsze lodowisko w Polsce. Jestem przekonany, że Biało-Czerwoni doskonale przygotują się na naszym obiekcie do występów w elicie – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wejściówki na mecze są już do kupienia w serwisie KupBilet.pl. Bilety na spotkania Polaków kosztują 40 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy), a na pozostałe mecze 20 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy).

Harmonogram meczów w Turnieju o Puchar Niepodległości

Czwartek, 9 listopada

15:30 POLSKA – Estonia

19:30 Łotwa – Litwa

Piątek, 10 listopada

16:30 Litwa – Estonia

20:00 POLSKA – Łotwa

Sobota, 11 listopada