Helios zaprasza na ekscytujące seanse filmowe!

Zbliża się przedłużony weekend, trudno o lepszy pretekst do zwielokrotnienia wizyt w kinie. Oczywiście w Heliosie, w którym – jak co tydzień – na kinomanów czekać będzie moc gorących tytułów spod znaku must see! Bogatą listę propozycji otworzą dwie czwartkowe premiery: animacja dla najmłodszych widzów oraz mocne kino akcji – dla tych zdecydowanie starszych!

"Pitbull"

Czwartkowe uderzenie 11 listopada, rozpocznie film twórcy takich obrazów jak „Kobiety mafii” czy „Botoks”. „Pitbull” Patryka Vegi z pewnością dorówna im poziomem niesionych emocji. Kiedy podłożony na stacji paliw ładunek wybuchowy zabija policyjnego sapera, komendant główny policji przydziela do sprawy Gebelsa z wydziału ds. zabójstw. Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga – konstruktora bomb i porywacza, stojącego za dziesiątkami zamachów i ponad setką porwań w Polsce. Konfrontacja przeradza się w regularną wojnę. Po latach syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem informatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny sposób na szybki zarobek i zaczyna dokonywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, a Gebels... musi wsadzić do więzienia własne dziecko.

"Pszczółka Maja: Mały Wielki Skarb"

Mali widzowie zanucą natomiast w czwartek pamiętne słowa Zbigniewa Wodeckiego Tę pszczółkę, którą tu widzicie zowią Mają... i z pewnością ucieszą się z premiery filmu „Pszczółka Maja: Mały Wielki Skarb”. Wiosna nie zdążyła się jeszcze na dobre rozpocząć, a Maja i Gucio już wyruszają w poszukiwaniu przygody. Napotkany na łące tajemniczy wędrowiec powierza im opiekę nad magiczną złotą pestką, którą mają dostarczyć do pałacu na Sekretnym Wzgórzu. W tak niebezpieczną misję najlepiej zabrać zaufanych kompanów. Maja i Gucio proszą więc o pomoc mrówczych wojowników Zenka i Gienka. Dzielna drużyna rusza w drogę, nie mając pojęcia, że ich tropem podąża cały wachlarz typów spod ciemnej gwiazdy: chciwi łowcy nagród, tajni wysłannicy obcych łąk i skrzydlate opryszki. Na dodatek okaże się, że pestka tak naprawdę jest jajkiem, z którego wykluje się mała sympatyczna, ale nieco nieogarnięta mrówka.

"44 Koty"

Na najmłodszych kinomanów atrakcje czekają również w niedzielę, 14 listopada, kiedy w ramach projektu Filmowe Poranki o godzinie 10:30 wyświetlony zostanie zestaw bajek „44 Koty”. Jest to pozytywna animacja o codziennych perypetiach czterech kotów, które tworzą muzyczny zespół - Arcykoty. Tradycyjnie pokazom towarzyszyć będą liczne konkursy i zabawy w kinowej sali.

"Pleasure"

Wśród projektów specjalnych Heliosa zabraknąć nie może także Kina Konesera. 15 listopada, o godzinie 18:00, miłośnicy dobrych dramatów zobaczą obraz „Pleasure”, historię 19-latki przyjeżdżającej z rodzinnej Szwecji do Kalifornii, by rozpocząć karierę gwiazdy porno.

"Bo we mnie jest seks"

17 listopada, również o godzinie 18:00, Helios zaprasza do kin żeńską część publiczności. Cykliczna impreza Kino Kobiet to tym razem rewelacyjny obraz „Bo we mnie jest seks”, barwna historia niepowtarzalnej Kaliny Jędrusik. Seansowi towarzyszyć będzie mnóstwo konkursów.

"Teściowie"

Listę wyjątkowych pokazów Heliosa dopełni Kultura Dostępna i doskonała komedia w gwiazdorskiej obsadzie „Teściowie”, wyświetlona o godzinie 13:00 i 18:00.

"Diuna"

No dobrze, a coś dla fanów science fiction? Ależ oczywiście. Helios zaprasza na „Diunę”, historię pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków.

"To musi być miłość"

A dla wielbicieli komedii? Proszę bardzo! „To musi być miłość” przybliża miłosne perypetie trzech sióstr, które połączył temat miłosnych dylematów. Gdy ich matka postanawia uciec z miasta i w samotności przemyśleć jeszcze raz decyzję o swoim ślubie, niespodziewanie dołączają do niej córki. Choć pobyt rozpoczynają na kanapie, dzieląc się przemyśleniami niczym Bridget Jones, w ramach rodzinnych obrad muszą finalnie zadecydować co dalej, ponieważ każda z nich przechodzi obecnie miłosne zawirowania. Co postanowią i czy ich faceci, w swojej totalnej niezdarności, odnajdą sposób, żeby odzyskać ich serca? Jeżeli tak, to zdecydowanie musi być miłość!

"Eternals"

A kino akcji z pięknymi kobietami w rolach głównych? Tak, i to z Angeliną Jolie oraz Salmą Hayek! „Eternals”, film od Marvel Studios, wprowadza do Kinowego Uniwersum Marvela nową, fascynującą drużynę superbohaterów. Grupa nieśmiertelnych wojowników, działających w cieniu od tysięcy lat, musi się ujawnić, by stawić czoło odwiecznym wrogom ludzkości – Dewiantom.

Repertuar sieci kin Helios nigdy nie zawodzi. Aby dobrze rozplanować nadchodzący tydzień, warto już dziś zajrzeć na stronę www.helios.pl, zapoznać się z poszczególnymi tytułami, a następnie zaopatrzyć w bilety na wybrane filmy. Warto przy tym pamiętać o heliosowej zasadzie: „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”!