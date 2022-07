30-latek bił i pogryzł policjanta. Został zatrzymany wraz z matką

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę oraz jego 64-letnią matkę, którzy podczas przeprowadzanej wieczorem 13.07.2022 roku interwencji zaatakowali policjantów.

Zatrzymany bił i pogryzł policjanta, próbował wyszarpnąć mu broń z kabury, a jego matka uderzała i znieważała interweniujących, usiłując nie dopuścić do zatrzymania syna. Prokurator zdecydował, że oboje usłyszą zarzuty dokonania czynnej napaści na funkcjonariuszy.

Do zdarzenia doszło w jednym z bloków przy ulicy 11 Listopada w Sosnowcu

Zgłoszenie interwencji dotyczyło nietrzeźwego mężczyzny kierującego samochodem. Policjanci szybko dotarli we wskazane miejsce, jednak kierowca zdążył już opuścić wskazany w zgłoszeniu pojazd i się oddalić. Mundurowi szybko ustalili do kogo należy auto i w którym mieszkaniu mieszka jego kierowca. Weszli do klatki, gdzie napotkali nietrzeźwego mężczyznę z towarzyszącą mu kobietą. Szybko wyszło na jaw, że to właśnie on jest właścicielem zaparkowanego pod klatką pojazdu, a towarzysząca mu kobieta to jego matka. W trakcie legitymowania 30-latek szybko stał się agresywny. Usiłował uciec do mieszkania, a kiedy mu to uniemożliwiono, zaatakował mundurowych, którzy szybko jednak go obezwładnili. W trakcie zakuwania w kajdanki mężczyzna kopał, uderzał interweniujących i usiłował wyszarpnąć policjantowi broń z kabury. Kilkakrotnie go również ugryzł. W trakcie szarpaniny policjantów zaatakowała także jego matka. Głośno krzycząc uderzała ich i znieważała, usiłując nie dopuścić do zatrzymania syna. Ostatecznie została również zatrzymana. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że 30-latek znajduje się pod wpływem narkotyków i pod znacznym wpływem alkoholu- w wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono go 2,1 promila. Przy przeszukaniu mężczyzny policjanci znaleźli przy nim woreczek z narkotykami.

Okazało się również, że wobec mężczyzny sąd wydał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Po wykonaniu przez śledczych czynności prokurator na podstawie zgromadzonych materiałów zdecydował, że 30-latkowi i jego 64-letniej matce zostaną przedstawione zarzuty dokonania czynnej napaści na policjantów. Może im za to grozić kara nawet 10 lat więzienia. Mężczyzna odpowie również za kierowanie pod wpływem alkoholu, posiadanie narkotyków i złamanie zakazu sądowego.