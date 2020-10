Volvo to uznana szwedzka jakość w produkcji samochodów marki premium. Auto-Boss jako dealer Volvo ma przyjemność prezentować mieszkańcom Śląska w tym Sosnowca ofertę aut niezawodnych i komfortowych. W naszych przestronnych wnętrzach znajdą Państwo zarówno samochody nowe jak i używane w bardzo dobrym stanie, dostępne od ręki.

Marka Volvo przez lata dała się również poznać jako firma oferująca duże okresowe rabaty, które pozwalają zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych na wybranych modelach. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zachęcamy do odwiedzin w salonie, kontaktu telefonicznego oraz składania zapisów na jazdę próbną.

Serwis Volvo blisko Sosnowca

Dzięki bliskiemu położeniu Sosnowca i Chorzowa, oferta naszego autoryzowanego serwisu może trafiać do osób zamieszkujących ten rejon i potrzebujących wykonania rzetelnych i terminowych napraw swojego auta. Zatrudniamy najlepszych mechaników, mających dogłębną wiedzę na temat aut Volvo. Dzięki dostępowi do specjalistycznych narzędzi i oryginalnych części zamiennych jesteśmy w stanie dokonać napraw, które mogą być niemożliwe do realizacji w punktach nie autoryzowanych.