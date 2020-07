Portal miejski - dział reklamy

Chcesz dotrzeć z reklamą do mieszkańców Sosnowca? Z portalem Sosnowiecki.pl to proste!

Internet to dziś najtańsze, najszybsze i najprecyzyjniejsze narzędzie dotarcia do klienta. Jest to szczególnie ważne dla firm lokalnych. Od 17 lat codziennie gościmy w dziesiątkach tysięcy domów w Sosnowcu, którzy poszukują informacji w naszej internetowej gazecie. Dzięki reklamie w portalu miejskim sosnowiczanie będą mogli zapoznać się z ofertą Twojej firmy, korzystając nie tylko z komputera, ale również z telefonu czy tabletu! To bardzo ważne, ponieważ ponad 50% czytelników odwiedza nas na urządzeniach mobilnych.

Dotrzyj z reklamą do tych, którzy Cię szukają

Portal odwiedza ponad 13.000 użytkowników, którzy generują 16 000 sesji i niemal 30 000 odsłon. Oferta Twojej firmy dotrze do ludzi z najbliższej okolicy - do tych, którzy mogą być zainteresowani Twoimi usługami i produktami.

Sosnowiecki.pl jest częścią sieci portali miejskich Silesia.info.pl. Dzięki reklamie w całej sieci możesz dotrzeć do mieszkańców 19 miast w województwie śląskim - łącznie do niemal pół miliona użytkowników miesięcznie!

Dowiedz się, ile osób trafiło na Twoją stronę

Stosowane przez nas narzędzia internetowe pozwalają zmierzyć skuteczność danej reklamy - liczbę interakcji i kliknięć. Dzięki nam dowiesz się, jakie działania przyniosły najlepsze efekty.

Jak zamówić skuteczną reklamę w Sosnowcu?

Określ cel reklamy:

wzmocnienie rozpoznawalności marki

promocja nowego produktu

informacja o wydarzeniu

inny

My:

proponujemy kampanię reklamową, mając na uwadze określony cel reklamy

jako agencja reklamowa tworzymy projekty reklam (możesz je dostarczyć również we własnym zakresie)

wyemitujemy kampanię reklamową, a po jej zakończeniu przedstawimy podsumowanie naszych działań

Zamów skuteczną reklamę w Sosnowcu!