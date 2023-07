Kino Helios w Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej posiada 5 klimatyzowanych sal wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający i do projekcji, a także ekrany perełkowe Harkness. W komfortowych fotelach zamontowanych w kinie Helios jednocześnie może zasiąść ponad 800 widzów. W dwóch salach została zamontowana technologia DepthQ, która zapewnia wyjątkowe wrażenia podczas oglądania ulubionych repertuarowych pozycji w trójwymiarze! Poprawę komfortu Widzów zapewnią także lekkie, niestandardowe okulary 3D w dwóch rozmiarach, również dla najmłodszych gości kina. Nowe okulary zastąpią starsze, wykorzystywane dotychczas modele. Po ich zakupie będziecie mogli wziąć je do domu i wykorzystać przy następnych wizytach w kinie, bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty! Poza regularnym repertuarem, w którym prezentowane są największe hity światowej kinematografii, Helios prezentuje Widzom także seanse specjalne takie jak: Kino Kobiet, Nocne Maratony Filmowe, Kino Konesera czy Helios dla Dzieci.

OFERTA

Kino Helios to poza standardowymi seansami filmowymi również:

specjalne, przedpremierowe pokazy filmów (z udziałem twórców),

maratony filmowe,

festiwale filmowe,

koncerty,

gry i zabawy dla dzieci,

konkursy,

seanse dla grup szkolnych i firm.

Kino Helios to również idealne miejsce do przeprowadzania nietypowych akcji marketingowych. Nasza oferta skierowana jest do dużych i średnich przedsiębiorstw pragnących skutecznie i w atrakcyjny sposób dotrzeć do swoich klientów poprzez działania BTL. Ze względu na niskie koszty jest to również bardzo atrakcyjna oferta dla mniejszych, lokalnych firm pragnących przedstawić swoje produkty i usługi.



Proponujemy Państwu współpracę w zakresie:

zakupu biletów dla pracowników po niższych cenach, zorganizowania specjalnego seansu filmowego dla Państwa pracowników bądź klientów, zorganizowania imprezy okolicznościowej połączonej z projekcją filmu np. z okazji Gwiazdki, Dnia Dziecka itp.,

umożliwiamy również dotarcie do Państwa klientów poprzez emisje reklam na naszych ekranach przed seansami filmowymi, przeprowadzania w holu kina akcji promocyjnej (dystrybucja ulotek, folderów, próbek, itp.), nadruk Państwa reklamy na rewersie biletów kinowych, uczestnictwo w premierach filmowych na zasadach sponsoringu.

Jesteśmy przekonani, że nasze propozycje spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Helios Bar

Bar kinowy oferuje popcorn, zimne i ciepłe napoje oraz duży wybór słodyczy.