Credit Agricole Bank Polska S.A

Witamy w Credit Agricole

Zapraszamy do placówki:

Sosnowiec ul. Warszawska 18

Doradzamy i pomagamy realizować Wasze plany. W tym szczególnym czasie również chcemy Was wspierać, rozumiejąc, że wielu z Was znalazło się w nowej sytuacji i ma nowe potrzeby. Jeśli jesteście pracownikami służb medycznych lub mundurowych, chcemy wesprzeć Was szczególnie.

Oferta VIP dla służb medycznych i mundurowych to:

Konto dla Ciebie VIP, bez żadnych opłat, na zawsze:

0 zł za prowadzenie konta, bez żadnych warunków

0 zł za kartę wielowalutową do konta

Możesz zmienić swoje konto lub otworzyć jako dodatkowe. Z oferty możesz skorzystać do 30.06.2020 r.

Kredyt gotówkowy na preferencyjnych warunkach:

dla naszych nowych i obecnych klientów

z obowiązkowym ubezpieczeniem podstawowym lub rozszerzonym

RRSO 10,79%

z oprocentowaniem 5,5%

z prowizją 0%

Z oferty możesz skorzystać do 30.06.2020 r.

Dodatkowo w naszych placówkach masz pierwszeństwo w obsłudze. Wiemy, jak ważny jest Twój czas, dlatego teraz obsłużymy Cię poza kolejnością.

Więcej informacji znajdziesz na: www.credit-agricole.pl/jestesvipem

Możemy też porozmawiać o innych rozwiązaniach finansowych, których potrzebujesz.

Oferta specjalna "Grupy zawodowe premium - Wsparcie dla Ciebie" obowiązuje do 30.06.2020 r. i jest skierowana do wybranych grup zawodowych m.in. do lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, ratowników medycznych, farmaceutów, weterynarzy, rehabilitantów, funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Gminnej, funkcjonariuszy Straży Pożarnej, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby Więziennej, żołnierzy. Może z niej skorzystać klient, który ma konto (rachunek płatniczy) w naszym banku lub otworzy je przed zawarciem umowy kredytu, będzie miał pozytywną ocenę zdolności kredytowej, zawrze umowę o kredyt, zabezpieczy spłatę pożyczki ubezpieczeniem dla pożyczkobiorców banku w Pakiecie Podstawowym lub Rozszerzonym lub ubezpieczeniem zewnętrznym oraz przystąpi do oferty specjalnej podpisując regulamin. Regulamin oferty dostępny jest w placówkach i na stronie internetowej.



Udzielenie kredytu gotówkowego, wysokość kredytu oraz okres kredytowania są ustalane indywidualnie i zależą od oceny zdolności kredytowej klienta, ustalonej według zasad określonych przez bank, oraz spełnienia wymagań formalnych. Oprocentowanie nominalne pożyczki gotówkowej jest stałe w całym okresie obowiązywania umowy, pod warunkiem terminowej spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty Bank pobiera prowizję określoną w umowie kredytu. Bank oraz jego partnerzy, którzy prowadzą partnerskie placówki bankowe, występują w roli agentów ubezpieczeniowych ubezpieczyciela CACI Life dac i CACI Non-Life dac. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej - w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela - są dostępne w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,79%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 32 500 zł, całkowita kwota do zapłaty 40 569,30 zł, oprocentowanie stałe 5,5%, całkowity koszt kredytu 8 069,30 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 4 624,30 zł, ubezpieczenie w Pakiecie Podstawowym 3 445 zł), 52 miesięczne równe raty w wysokości 765,46 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 765,38 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.04.2020 r. na przykładzie reprezentatywnym, przy założeniu, że koszt prowadzenia Konta wynosi 0 zł.