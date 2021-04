Zatrudnię kierowców w transporcie międzynarodowym, kategoria C, C+E Zatrudnię kierowców w transporcie międzynarodowym, kategoria C, C+E. System pracy do uzgodnienia (2/1, 3/1, 4/1, itd.). Praca na nowym taborze. Atrakcyjne warunki wynagrodzenia . Mile widziane doświadczenie. Lokalizacja powiat turecki. nr.tel 725836012

