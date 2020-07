Znamionuje nas też terminowość – obsługiwany przez nas szczególny sprzęt zostanie dostarczony zawsze na czas. Naturalnie dysponujemy wytrzymałą i solidną ofertą kontenerów, jakie dzięki temu mogą sprostać nawet w najwyższym stopniu ekstremalnym obowiązkom. Są przygotowane na obsługę w rzeczywistości sporych ciężarów – do kilkunastu ton! Wszyscy pracujący u nas pracobiorcy to fachowcy – posiadają szeroki zakres wiedzy połączonej z postępowaniem z przeróżnego typu odpadami. Wybierając nas mają Państwo pewność także co do tego, że dbamy o ochronę środowiska a nasze profesjonalne usługi są realizowane w imię respektowania zasad dotyczących wymagań norm ekologicznych.

Naszą ofertę na wywóz gruzu kierujemy do klientów indywidualnych jak również firm. Posiadamy możliwość podstawienia kontenera na gruz, jak również możliwość wywozu gruzu bezpośrednio na pojazdach specjalistycznych. Firma nasza jest w posiadaniu specjalistycznych pojazdów pozwalających na sprawny wywóz gruzu. Ceny zostały skalkulowane optymalnie, by nasze usługi względem jakości kształtowały się na poziomie zadowalającym Państwa. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem zamówień.