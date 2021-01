Szczel-Plast to niezawodny producent uszczelek gumowych od lat z powodzeniem zajmujący się produkcją detali oraz elementów z tworzyw konstrukcyjnych. Wykonujemy elementy, uszczelki i detale gotowe z tworzyw konstrukcyjnych na indywidualne zamówienie klienta. Wszystko po to, by dostarczyć Ci dokładnie taki produkt, jakiego potrzebujesz! Szukasz pewnego producenta uszczelek? Nie mogłeś lepiej trafić!