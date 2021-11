Jak wykonać sprzątanie po pożarze Sosnowiec? Usuwanie szkód pożarowych na terenie miasta Sosnowiec i w okolicy.

Ogień w domu? Sprzątanie po pożarze Sosnowiec jest usługą, która jest świadczona w celu zlikwidowania konsekwencji wybuchu ognia m.in.: usuwanie sadzy i zapachu dymu. Pożar jest zjawiskiem losowym, które jest dla nas zaskoczeniem. Zaraz po wystąpieniu tego przykrego wydarzenia szukamy pomocy przy ratowaniu swojego dobytku, gaszenia pożaru. Jednakże zaraz po jego ugaszeniu zostajemy ze skutkami pożaru. Szukasz pomocy? Zadzwoń do nas! Restytucja mienia po pożarze z atestem i certyfikatem.

Ozonowanie domu po pożarze — usuwanie zapachu spalenizny Kastelnik

Jedną z najczęściej stosowanych metod dezodoryzacji po pożarach jest ozonowanie po pożarze. To nie tylko sposób na pozbycie się zapachu dymu, lecz także popularna metoda dezynfekcji. Odkażenie i dekontaminacja domu po pożarze jest niezbędne do pozbycia się substancji smolistych oraz szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów. Neutralizacja zapachów z ozonem wykonywana jest z użyciem przemysłowych generatorów o mocy od 40 g./h do 240 g./h. Technicy firmy Kastelnik tę realizację świadczą z należytą dokładnością, a także zachowaniem przepisów BHP.

Mycie ścian z sadzy Sosnowiec i okolica

Osmolone ściany to wynik dymu, który rozprzestrzenia się podczas pożaru w różnego rodzaju budynków. Mycie ścian z sadzy przeprowadza się nie tylko z powodu walorów estetycznych, ale także bezpieczeństwa. Otóż w sadzy zawarte są niebezpieczne dla naszego zdrowia substancje smoliste. Zabieg ten powinien być przeprowadzony przez specjalistyczną ekipę, która na co dzień zajmuje się usuwaniem skutków wybuchu ognia. Tego typu podmioty posiadają nie tylko niezbędne doświadczenie, ale i również adekwatny sprzęt i środki chemiczne. Warto wspomnieć o tym, że na miejscu pracy nie powinny przebywać osoby trzecie. Dekontaminacja budynku po pożarze to poważny zabieg i nie możemy o nim zapomnieć.

Usuwanie szkód po pożarze w garażu

Pożar użytkowego pomieszczenia, jakim jest garaż, często wywołane jest przez spięcie w instalacji elektrycznej. Niestety, ale o ile dbamy o przewody elektryczne w domu, to garaż jest pomieszczeniem, które bagatelizujemy. Nie myślimy o tego konsekwencjach, a także o tym, że od tego małego pożaru może zająć się także budynek mieszkalny. Pamiętać należy o tym, że powinniśmy kontrolować regularnie całą elektrykę, co pozwoli zachować bezpieczeństwo. W ramach prac zajmujemy się m.in.:

sprzątanie po pożarze Sosnowiec;

utylizacja mieszkań po pożarze;

czyszczenie ścian po pożarze suchym lodem;

usuwanie sadzy ze ścian;

mycie i czyszczenie podłogi po wybuchu ognia;

ozonowanie po pożarze;

utylizacja mienia zniszczonego przez ogień.

Sprawdzona firma sprzątająca po pożarach — Kastelnik 7/24

Usuwanie skutków pożarów świadczymy na terenie całej Polski południowej. Czyszczenie po pożarze w domu nie tylko na terenie Sosnowca, ale również: Czeladź, Olkusz, Wodzisław Śląski, Mikołów, Mysłowice, Pszczyna, Skoczów, Zabrze, Oświęcim, Chrzanów, Częstochowa, Zawiercie, Tarnowskie Góry, Siewierz. Ogólnopolska firma sprzątająca Kastelnik — Twój sprawdzony partner, któremu warto zaufać.

Sprzątanie po pożarze w Sosnowcu to oferta wraz z ozonowaniem osmolonych pomieszczeń po wybuchu ognia. Myjemy i usuwamy toksyczne substancje smoliste, które są bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia. Posiadamy całodobową infolinię, dostępną o każdej porze dnia i nocy, a także wyceniamy bezpłatnie usługę. Ponadto pomagamy w skompletowaniu niezbędnych papierów do uzyskania odszkodowania po pożarze. Zadzwoń, czekamy!

