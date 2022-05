"EZT" to firma z ponad 30 - letnim doświadczeniem w branży usług czystościowych. Aktualnie poszukujemy osoby do utrzymania czystości biur, korytarzy sanitariatów i ciągów komunikacyjnych w Sosnowcu.



Od lat wspieramy zatrudnienie osób z niepełnosprawnością - jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej dlatego do kontaktu zapraszamy osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Mile widziany umiarkowany lub znaczny stopień.



Oferujemy:

umowę o pracę

pracę na jedną zmianę od 14.00 do 21.00

wolne weekendy

przeszkolenie

wsparcie doświadczonej kadry kierowniczej

pracę w stabilnej firmie na dłuższy okres - OD ZARAZ

możliwość dodatkowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach.

Kontakt w sprawie oferty: 723 700 420



Kandydatów przesyłających swoje CV prosimy o zamieszczenie odrębnych zgód w dokumentach: