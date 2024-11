Prace montażowe na budowie | praca mobilna z super zarobkami!

miejsce pracy: cała Polska,

forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Wynagrodzenie: nawet do 5200zł netto/miesięcznie

Poszukujemy pracownika, który będzie zajmować się wstawianiem futryn, przygotowaniem zaprawy

murarskiej i odbiorem transportu. To praca mobilna, co oznacza, że będziesz wykonywać zlecenia

w różnych miastach – Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa, Łódź, Poznań.

Benefity:

stabilne zatrudnienie,

bezpłatne posiłki w trakcie pracy,

wygodny harmonogram pracy od poniedziałku do piątku,

cotygodniowe wypłaty,

szybki proces rekrutacji,

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

karta multisport,

dostęp do pakietu medycznego.

Twoje zadania w pracy:

wstawianie futryny oraz drzwi w wyznaczonych pomieszczeniach,

przygotowanie zaprawy murarskiej,

odbiór transportu,

prace porządkowe po zakończeniu dnia pracy.

Wymagania:

podstawowa umiejętność obsługi narzędzi budowlanych,

zaangażowanie i sumienność.

Chcesz do nas dołączyć? Aplikuj już teraz i zacznij zarabiać na swoje cele! Postaw na pewne zatrudnienie i zdobywaj cenne doświadczenie od zaraz!

Grupa OTTO w Polsce jest jednym z liderów na rynku pośrednictwa pracy. Pomagamy w znalezieniu pracy tymczasowej oraz stałej, zgodnej z oczekiwaniami kandydatów. Zatrudniamy dla firm działających w branży produkcyjnej, logistycznej, handlowej, usługowej, e-commerce. Na rzecz naszych klientów na polskim rynku pracuje ponad 7.000 pracowników OTTO. Procesy rekrutacyjne

przeprowadzamy on-line, świadczymy usługi z zakresu legalizacji pobytu i pracy w Polsce oraz organizujemy zatrudnienie za granicą.