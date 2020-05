Praca w branży spożywczej - również dla par! Od zaraz ! Oferujemy prace dla pakowaczy produktów spożywczych, atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie, dojazd do pracy busami i autami służbowymi, opiekę polskiego koordynatora, dodatku wakacyjnego, wypłaty co tydzień. Oczekujemy zaangażowania i chęci do pracy!

Dodano 2020-05-05

Dodano 2020-05-05 18 wyświetleń

18 wyświetleń Usuń

Edytuj

Drukuj ulotkę

Kontakt