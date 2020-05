Witam! Mam do zaoferowania prace sezonową przy zbiorze szparagów do 6tego lipca. Praca zarówno na polu jak i na magazynie. Pózniej będzie możliwosć przejścia na zbiór borówek. Nasze wymaganie to 18+. Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie. 723706106

Cena: 17 zł