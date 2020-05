Praca przy pakowaniu i sortowaniu elementów drobiu w Holandii i w Niemczech Zagwarantowane zakwaterowanie, transport do pracy i ubezpieczenie zdrowotne Jedyne co musisz mieć to motywacje i chęć do pracy !! Opis pracy: • Pakowanie elementów drobiu • Sprawdzanie jakości produktów • Etykietowanie • Praca z nożem

